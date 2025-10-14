Volvieron a condenar a 6 años de prisión al ex jefe de la Policía Federal que le cobraba coimas a cueveros del centro

Dino Rossignoli 2 (1).jpg Dino Rossignoli, el entonces jefe de la Policía Federal en Mendoza.

Además de la condena contra el ex comisario federal, en la sentencia publicada hace un puñado de días se declaró culpable a los 20 cueveros que pagaron las coimas. Todos recibieron penas de 1 año y medio de cárcel, por lo que se mantuvieron en libertad.

El comisario coimero

A mediados de 2022, Dino Rossignoli fue acusado formalmente de hacer la vista gorda ante las operaciones ilegales que realizaban los arbolitos de Stefano Canella y hasta avisar cuando la Policía Federal u otras fuerzas iban a realizar allanamientos en las cuevas financieras. Claro que eso no era gratis ya que cobraba coimas mensuales valuadas en dólares.

Cuando estalló ese caso, se secuestraron tres teléfonos celulares que tenía el jefe de la Policía Federal y fueron enviados para extraer información. En estos aparatos tenía a simple vista varias conversaciones de Whatsapp con otros cueveros -la mayoría de la galería Tonsa- para acordar el pago de los sobornos.

Galería Tonsa entrada por San Juan Quienes pagaron las coimas tenían cuevas en la galería Tonsa. Cristián Lozano / Diario UNO

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2021 durante el lapso de un año. En ese período, Dino Rossignoli le cobró mensualmente una suma de $150.000 a cada uno de los cueveros, es decir, una suma total superior a $30 millones.

En las conversaciones quedó en evidencia que Dino Rossignoli se juntaba a "tomar un café" con cada uno de los cambistas, donde se concretaba el pago de la coima mensual. Luego, los mantenía al tanto sobre los operativos policiales que se iban a realizar en la zona. Las frases que utilizaba eran "hoy puede que llueva, metete las mesas", "nublado a partir de las 10", "llueve en la galería pero no te vas a mojar", "salen unos amigos a pasear" o "no se hace la fiesta".