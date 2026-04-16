Tres meses de prisión en suspenso y multa de $4.000 por participar en una carrera de galgos

personalidad-galgos-adoptado-t.jpg.webp Las carreras de galgos están prohibidas desde 2016.

En el mismo expediente Alberto Ariel Arce (41) llegó a un acuerdo con la Fiscalía en noviembre pasado para hacer una suspensión del juicio a prueba (probation). De esta forma, quedó sujeto a ciertas reglas durante 1 año para evitar ir a debate y ser sobreseído en la causa. Entre las normas, debió donar 3 bolsas de 20 kilogramos de alimento para perros a la Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio del Animal (AMPARA).

La carrera de galgos en Rivadavia

El 17 de marzo de 2024, personal de Policía Rural realizó un operativo en una propiedad ubicada entre los callejones Villa Oliva y Nueva Gil, en la localidad de Los Campamentos, Rivadavia.

camioneta secuestrada carrera de galgos Se han realizados varios operativos para desbaratar carreras de galgos. Imagen de archivo.

En ese lugar había un sector vallado con tela media sombra donde se realizaban carreras de galgos. Incluso se había montado un artefacto con partes de bicicleta y una llanta para abrir las gateras. Tres perros de esta raza fueron rescatados, dos de ellos en el interior de una camioneta de Raúl Murichi que estaba en las inmediaciones.

Vale tener en cuenta que desde noviembre de 2016 las carreras de galgos dejaron de ser un entretenimiento para convertirse en un delito. Así lo sancionó la Ley 27330 que rige en toda Argentina. Sin embargo, algunas personas continúan realizando esta actividad.