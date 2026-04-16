Tres años de prisión en suspenso -continuará libre- y una multa mínima de $4.000 fue la pena que recibió en los últimos días un hombre que participó de una carrera de galgos que fue desbaratada a mediados de 2024 en el departamento de Rivadavia.
Tres meses de prisión en suspenso y multa de $4.000 por participar en una carrera de galgos
Raúl Gustavo Murichi (57) fue juzgado y condenado por la carrera de galgos que se desbarató a mediados de 2024 en Rivadavia
Raúl Gustavo Murichi (57), en un juicio que demoró tan sólo 2 días, fue declarado culpable del delito de organización y facilitación de carreras prohibidas de perros. La jueza María Victoria Franano lo condenó a la pena mínima que se prevé para ese delito: 3 meses de prisión en suspenso y multa de $4.000.
La defensa de Raúl Murichi sostenía que el hombre no participó de la carrera de galgos ya que no había ingresado al lugar en cuestión y que inclusos sus perros eran cachorros, por lo que no estaban en condiciones de correr. Sin embargo, esa versión no prosperó durante el juicio.
En el mismo expediente Alberto Ariel Arce (41) llegó a un acuerdo con la Fiscalía en noviembre pasado para hacer una suspensión del juicio a prueba (probation). De esta forma, quedó sujeto a ciertas reglas durante 1 año para evitar ir a debate y ser sobreseído en la causa. Entre las normas, debió donar 3 bolsas de 20 kilogramos de alimento para perros a la Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio del Animal (AMPARA).
La carrera de galgos en Rivadavia
El 17 de marzo de 2024, personal de Policía Rural realizó un operativo en una propiedad ubicada entre los callejones Villa Oliva y Nueva Gil, en la localidad de Los Campamentos, Rivadavia.
En ese lugar había un sector vallado con tela media sombra donde se realizaban carreras de galgos. Incluso se había montado un artefacto con partes de bicicleta y una llanta para abrir las gateras. Tres perros de esta raza fueron rescatados, dos de ellos en el interior de una camioneta de Raúl Murichi que estaba en las inmediaciones.
Vale tener en cuenta que desde noviembre de 2016 las carreras de galgos dejaron de ser un entretenimiento para convertirse en un delito. Así lo sancionó la Ley 27330 que rige en toda Argentina. Sin embargo, algunas personas continúan realizando esta actividad.