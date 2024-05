Lo condenaron por abandonar a su madre de 74 años, no vidente y con problemas de salud, en una pocilga

Polo Judicial.jpeg

La acusación sostiene que la víctima estuvo desamparada en ese lugar entre diciembre de 2019 y junio de 2021. La mujer era no vidente, no podía caminar por sus propios medios, padecía insuficiencia renal crónica y era insulina dependiente. Además, el lugar no tenía baño ni servicios, como calefacción. El piso era de tierra, el techo era de caña y tenía filtraciones. La única abertura al exterior era una puerta.

El hombre no sólo dejó sola a su madre sino que tampoco le brindó la medicación correspondiente. Al mismo tiempo se negó a recibir ayuda de PAMI como acompañamiento o subsidios económicos.

Esto derivó en que el 20 de junio de 2021, la víctima se descompensara y fuera asistida por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias. Fue trasladada a la Sociedad Española de Socorros Mutuos donde quedó internada en un mal estado general, con astenia, deterioro psicoorgánico y deshidratación. Si bien la mujer terminó perdiendo la vida tiempo después, el fallecimiento no fue imputado en el expediente penal.

El jueves pasado se realizó un juicio abreviado donde la defensa de Sergio Rivas y la Fiscalía llegaron a un acuerdo. El hombre admitió haber cometido el hecho y fue condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso. Es decir que mantendrá su libertad pero sujeta a ciertas reglas de conductas.

Entre las normas que deberá cumplir, el juez Diego Flamant le impuso no volver a cometer delitos, presentarse trimestralmente ante la Justicia y realizar un tratamiento psicológico.

