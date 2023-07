Todos estaban con prisión preventiva en modalidad domiciliaria, tal como solicitó la fiscal y avaló la jueza de primera instancia Claudia Tula. Sin embargo, este lunes por la tarde los abogados defensores lograron revertir la situación tras una apelación.

Allanamientos en geriatricos-Godoy Cruz.jpg

Los jueces Ariel Spektor, Aníbal Crivelli y Mauricio Juan declararon la nulidad de la prisión preventiva y, por ende, todos los acusados recuperaron su libertad.

Los magistrados consideraron que no estaba claro el rol que había cumplido cada uno de los sospechosos para no evitar la muerte de los pacientes. Y si bien destacaron que existían varias irregularidades en los geriátricos, fue en ese contexto que las personas no tenían el conocimiento médico para asistir a las víctimas y evitar el fallecimiento.

► TE PUEDE INTERESAR: Cacho Garay sumó una nueva imputación en la previa de la definición sobre su arresto

En conclusión, el Tribunal declaró nula la prisión preventiva y remitió el expediente a la fiscal Claudia Ríos quien deberá profundizar la pesquisa con más evidencias en caso de que quiera volver a solicitar la detención de los imputados.

Geriátricos clandestinos

Los geriátricos ubicados en Godoy Cruz y en Malargüe estaban bajo la lupa desde marzo de 2022 ya que habían sido clausurados en más de una ocasión por no tener la habilitación necesaria. Pese a esto, seguían cambiando de nombre y funcionando con normalidad. Años de Plata, Nuevo Renacimiento, Renacer, son algunas de las opciones que utilizaron.

El 27 de septiembre murió un hombre de 88 años que estaba alojado en el establecimiento. Había ingresado en los primeros días de ese mes y semanas después fue internado en el Hospital Amano ya que padecía una neumonía por broncoaspiración, estaba deshidratado y hasta tenía escaras. Terminó perdiendo la vida por una insuficiencia respiratoria.

► TE PUEDE INTERESAR: Dictaron la prisión preventiva del profesor de Kung Fu acusado de abusar a cinco alumnos

El 13 de diciembre se realizó un primer allanamiento por orden de la Justicia donde las autoridades notaron que otros dos residentes estaban en mal estado de salud. Presentaban un cuadro de deshidratación, desnutrición e hipotensión, según reconstruyó la investigación penal.

Una mujer de 82 años quedó internada en el Hospital del Carmen y logró superar el cuadro de salud, pero un hombre de 80 años que fue trasladado al Hospital Privado murió una semana después.