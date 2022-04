Fijaron audiencia de prisión preventiva para el conductor que atropelló y mató a 3 personas en El Challao

Jorge Roberto Díaz.jpg El futuro de Jorge Díaz se definirá el jueves 5 de mayo en la audiencia de prisión preventiva.

El empresario de software fue imputado dos días después del hecho por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta por homicidio culposo agravado por ser más de una víctima. La pena menor de este delito es excarcelable, ya que va de 3 a 6 años, por lo que Díaz podría quedar en libertad.

Mientras espera la audiencia de prisión preventiva quedó con prisión domiciliaria, donde debe cumplir ciertas normas para no ir directamente al penal. Una de ellas es no salir de su casa del barrio Dalvian salvo que sea por una autorización de la Justicia.

La investigación de la tragedia de El Challao

El beneficio de prisión domiciliaria fue otorgado por la salud del imputado, ya que hace poco fue operado de la columna. Además, pagó una fianza de $5.000.000, pero también le ayudó no tener antecedentes, y que los peritajes que se hicieron hasta el momento indicaron que Díaz no estaba alcoholizado, salió negativo en el consumo de drogas, no hubo exceso de velocidad y no habría manejado su Mercedes Benz usando su celular.

daiana lopez y pablo navarro tragedia el challao.png Daiana López y Pablo Navarro.

Hasta ahora, lo único firme que hay es que el conductor del Mercedes Benz tuvo una pérdida de control de su auto, que terminó con la muerte de Daiana López, de 29 años, Pablo Navarro, de 25 años, y Andrea Morales, de 27 años, pero no habría nada para que la acusación de homicidio sea con dolo eventual, lo que complicaría su situación procesal.

Por esto, el fiscal Giunta mantendrá la prisión domiciliaria en la audiencia, aunque tratará de conseguir la prisión preventiva, aunque es muy difícil por ser un delito excarcelable.

andrea morales tragedia el challao.jpg Andrea Morales tenía 27 años. Estuvo internada en el Hospital Central durante 3 semanas hasta que murió.

Por su parte, el querellante que representa a las familias de las víctimas, buscará que Díaz cumpla la prisión preventiva en la cárcel y no en su casa, donde el Servicio Penitenciario informó que no hay buena señal para cololarle una tobillera electrónica para monitorearlo.

Las víctimas de la tragedia

Daiana, Pablo y Andrea eran amigos y vecinos del barrio Sueños de María, en El Challao. Todas las tardes se juntaban y salían a caminar y hacer actividad física por la zona, y generalmente paraban un rato en la rotonda de Avenida Champagnat y calle Regalado Olguín.

El martes 22 de marzo no fue la excepción a esto. Salieron a entrenar, y luego pararon en esa rotonda, donde se sentaron en el cordón. Daiana y Pablo estaban apoyados en un árbol, mientras que Andrea estaba al lado de ellos.

En un segundo, las risas de los amigos se terminaron, cuando el conductor de un Mercedes Benz C300, que hacía la rotonda para tomar la Avenida Champagnat, se fue contra la rotonda y se estrelló contra el árbol.

accidente rotonda 2.jpg El hecho ocurrió el 22 de marzo cerca de las 22.30 en la rotonda de la Avenida Champagnat y calle Regalado Olguín, de Las Heras, donde Daiana, Andrea y Pablo descansaban un rato luego de hacer actividad física.

Pero debajo de su lujoso auto habían quedado los cuerpos de Daiana y Pablo, quienes murieron en el momento. Andrea, había sido golpeada y su cuerpo había quedado a varios metros, pero estaba con vida.

Fue trasladada en ambulancia al Hospital Central donde estuvo internada en grave estado y en terapia intensiva hasta el 13 de abril, cuando los médicos confirmaron su muerte.