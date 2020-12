Si no hay agresiones físicas o al menos amenazas, la violencia de género en el ámbito laboral no es considerada un delito. Pero esto no quiere decir que pueda desembocar en un expediente judicial. El ejemplo claro es un fallo civil contra la Municipalidad de San Martín y un funcionario que deberán indemnizar a cuatro empleadas que sufrieron acoso laboral.