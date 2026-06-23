Condenado por golpear y lesionar a un dirigente en una protesta contra la minería en Uspallata

Se trata de Marcelo Correa Molina, de 26 años, quien -de acuerdo a la investigación de la Fiscalía- golpeó a Edgardo Vera el 24 de enero de 2025 en Uspallata durante los incidentes que se produjeron en una movilización y protesta contra la actividad minera en esa localidad.

De acuerdo al fallo condenatorio dictado a instancias del fiscal acusador, Juan Manuel Sánchez, que fue informado oficialmente, Correa Molina fue sentenciado a 2 meses de ejecución condicional por lo cual no quedó detenido.