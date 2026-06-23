Un hombre fue condenado este martes por el delito de lesiones leves dolosas en perjuicio del presidente de la Cámara de Servicios Mineros durante los incidentes ocurridos en Uspallata en 2025 durante una protesta contra la minería.
Condenado por golpear y lesionar a un dirigente en una protesta contra la minería en Uspallata
Un hombre de 26 años fue hallado culpable de las lesiones leves dolosas contra el titular de la Cámara de Proveedores Mineros en enero de 2025 en Uspallata
Se trata de Marcelo Correa Molina, de 26 años, quien -de acuerdo a la investigación de la Fiscalía- golpeó a Edgardo Vera el 24 de enero de 2025 en Uspallata durante los incidentes que se produjeron en una movilización y protesta contra la actividad minera en esa localidad.
De acuerdo al fallo condenatorio dictado a instancias del fiscal acusador, Juan Manuel Sánchez, que fue informado oficialmente, Correa Molina fue sentenciado a 2 meses de ejecución condicional por lo cual no quedó detenido.
Protesta contra la minería que derivó en lesiones y condena
Sigue imputado en la causa judicial principal derivada de los daños ocurridos aquel día en el casco céntrico de Uspallata, durante la inauguración de las instalaciones de la Cámara de Servicios Mineros.
El caso que terminó en condena judicial este martes fue investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados.
Los informes médicos que dieron cuenta de las lesiones que presentaba Edgardo Vera en uno de sus pómulos fue determinante para arribar a un fallo condenatorio.