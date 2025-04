Carlos López Puelles - ex intendente de Luján e Cuyo.jpg El ex intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles.

En una de las conversaciones se escucha al acusado de violencia de género decir "yo quiero terminar con esto, quiero vivir tranquilo. Es sí o no. Te comés una denuncia federal y te juro por Dios que te lo voy a hacer. Te voy a hacer bosta a vos, no sabés a dónde voy a llegar. No me calienta, no hay acuerdo. Es lo mío o nada”.

En la jornada del jueves se cerró la etapa testimonial con la declaración del propio Carlos López Puelles, quien negó terminantemente los hechos. Ahora, el Tribunal se tomó un cuarto intermedio y el juicio continuará en los próximos días con los alegatos y la sentencia.

La defensa de Carlos López Puelles

Carlos López Puelles brindó una extensa declaración donde detalló cómo comenzó su relación con la mujer y cómo se fue percudiendo con el tiempo debido a trastornos alimenticios que padecía, hasta llegar al punto de separarse cuando su esposa zamarreó de los pelos a uno de sus tres hijos.

Si bien reconoció las llamadas que mantuvo para definir la separación de los bienes durante el divorcio, el exintendente dijo que "estábamos discutiendo una división patrimonial con varios antecedentes. No es una frase. Hay una carga emotiva, de cansancio, de impotencia, que sin duda no hace una conversación de la manera más amena".

"¿Se pudo haber hablado de otra manera? Sí. Tal vez no lo hicimos de la manera correcta. Pero nunca la llamé para extorsionarla o coaccionarla o chantajearla. Fue una conversación para tratar de llegar a un arreglo", se defendió Carlos López Puelles.