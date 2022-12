Aseguraron que mataron a su hijo, pero la necropsia confirmó que el cuerpo no tiene signos de violencia

Embed

Luego de insistentes reclamos, les permitieron ver el cuerpo de Leandro en la noche del jueves, cuando la necropsia estaba terminada. "A mi hermano lo dejaron morir, la justicia no lo asistió, nunca le enviaron una ambulancia. ¿Por qué no se realizaron pericias? Porque estaban en pleno partido de la Selección", aseguró Belén Álvarez en sus redes sociales.

y siguió: "Hay testigos que no quieren declarar. Mi hermano no estaba nadando, a mi hermano me lo mataron", y contó que el jueves a última hora, y luego de reclamar y protestar, les permitieron ver el cuerpo de Leandro Álvarez. "Estaba todo golpeado, lo vimos. Tengo a mis padres destrozados, pero también sabemos que acá están tapando cosas, negligencias por parte de la Policía mendocina. Primero era secreto de sumario, cuando solicitamos verlo se nos negó a toda la familia. A mi padre René Álvarez le dijeron que fue ahogamiento y le entregaron las pertenencias de Leandro" la cual estaba llena de barro.

Belén agregó: "Ahora hay muchas cosas por investigar, mensajes, declaraciones, una persona que estaba en el momento del accidente y no nos quieren dar información. Mi hermano no sabía nadar, imposible que se meta a nadar. No hicieron pericias, no nos quieren dar la autopsia, cinco meses dijeron que tenemos que esperar. Efectivos policiales redujeron a mi hermana y no la dejaron verlo, ¿por qué? Queremos justicia por mi hermano".

leandro alvarez 2.jpg Leandro Álvarez tenía 20 años y vivía en Mendoza hacía un tiempo, donde había comenzado a estudiar kinesiología.

Las pruebas de los investigadores

El Cuerpo Médico Forense realizó la necropsia en el cuerpo de Leandro Álvarez, y constató que no tenía signos de violencia. La causa de muerte fue por ahogamiento. Las marcas a las que se refirió la familia del joven de 20 años pudieron producirse como consecuencia de los golpes que sufrió al ser arrastrado por la corriente del agua en el Cacique Guaymallén.

Además, los amigos de Leandro declararon en la causa e indicaron un comportamiento que les llamó la atención. Dijeron que sabían que el joven no sabía nadar, y a pesar de eso él se metía en la parte más profunda. Tres veces debieron sacarlo del agua para que no se ahogara, pero la cuarta vez no lograron salvarlo, por lo que se ahogó y murió.

Carrodilla joven ahogado.jpg Leandro salió de su casa de Luján poco antes del partido de Argentina contra Croacia, el martes 13 de diciembre. Poco después le avisaron a su padre que su hijo se había ahogado en el canal Cacique Guaymallén.

Por este relato, los investigadores esperan los resultados toxicológicos, para saber si había tomado alcohol o alguna droga que le haya provocado ese comportamiento que lo llevó a la muerte.

Hicieron especial hincapié en que no hay nada extraño en el caso, la víctima no tiene signos de haber sido golpeado, ni ningún otro indicio que avale la versión de los familiares del muchacho. Solo se trató de un lamentable accidente.

Los padres y hermanas de la víctima serán citados para que declaren en la causa, y también podrán contar con el asesoramiento de un abogado querellante oficial y de esa manera la posibilidad que surja algún otro indicio o prueba que demuestre que pasó algo más y que no fue un accidente.

La muerte de Leandro Álvarez

El joven de 20 años, qera oriundo de Santa Cruz, pero vivía en Mendoza junto a su padre y una hermana y estudiaba kinesiología. Salió de su casa de Luján en la siesta del martes 13 de diciembre. Le dijo a su padre René que iría con unos amigos a caminar, y que no se llevaría el celular para no perderlo ni que se lo robaran, debido a la inseguridad.

Cuando el partido de semifinales entre Argentina y Croacia ya se disputaba en el Mundial de Qatar 2022, una persona le avisó a René que habían sacado el cuerpo de su hijo del canal Cacique Guaymallén, a la altura de calle San Martín, al Norte de Juan José Paso, en Luján.

Carrodilla joven murió ahogado.jpg Leandro Álvarez le había dicho a su padre que no se llevaría el celular por miedo a que se lo robaran.

Según indicaron, el hombre llegó hasta el lugar desesperado, junto con su hija, pero en el lugar ya trabajaba Policía Científica en las pericias, y no los dejaron pasar a ver el cuerpo del muchacho. Cuando terminaron, subieron el cuerpo a la camioneta y se lo llevaron hacia el Cuerpo Médico Forense.

Los familiares aseguraron que desde ese momento exigieron ver el cuerpo y no se lo permitieron hasta la noche del jueves.