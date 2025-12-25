En el tarot, esta carta habla de apoyo sincero, ayudas oportunas y compensaciones justas. Su energía invita a confiar en que todo intercambio encuentra su medida correcta cuando hay buena intención. Es una jornada donde la generosidad, tanto propia como ajena, ocupa un lugar central. También simboliza estabilidad alcanzada tras esfuerzos previos.

Tarot de hoy viernes 26 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud