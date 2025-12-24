En el tarot, esta carta marca comienzos llenos de entusiasmo, motivación y claridad de intención. Su vibración es activa y estimulante, ideal para encender proyectos, deseos o decisiones postergadas. Representa fuego creador, iniciativa sincera y una fuerza que nace desde lo interno. Es una jornada propicia para avanzar con convicción.

Tarot de hoy jueves 25 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud