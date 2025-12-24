HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 25 de diciembre, día del Dragón de Tierra Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo

Animales incompatibles: Perro

Actividades recomendadas: consolidar decisiones importantes, ordenar asuntos materiales, fortalecer acuerdos familiares o profesionales, asumir liderazgos claros

Actividades a evitar: imponer puntos de vista, actuar con soberbia, apresurar definiciones emocionales

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Tierra Yang

En el horóscopo chino, la energía del Dragón de Tierra Yang combina ambición, firmeza y una necesidad profunda de estabilidad concreta. La Tierra aporta realismo, constancia y sentido práctico, moderando el impulso expansivo del Dragón y orientándolo hacia resultados tangibles. La polaridad Yang potencia la iniciativa, el liderazgo y la capacidad de influir en el entorno con determinación. Este día favorece la consolidación de proyectos, la toma de decisiones de largo alcance y el fortalecimiento de estructuras personales y materiales. También invita a ejercer el poder con responsabilidad, evitando excesos de control o rigidez.

