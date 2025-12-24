El horóscopo chino revela para este miércoles 24 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 24 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): a lo largo de la mañana surge una actitud resolutiva, mientras que la tarde facilita ajustes prácticos y la noche invita a bajar el ritmo mental. Tu capacidad de adaptación mejora el clima general. Una decisión sencilla evita complicaciones posteriores. El día termina con sensación de orden
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): con el inicio del día la mañana pide constancia, luego la tarde consolida compromisos y la noche refuerza la calma interior. Tu firmeza aporta estabilidad a otros. Un paso paciente resulta más efectivo que la prisa. El cierre se siente seguro
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde temprano la mañana impulsa iniciativa, mientras que la tarde ordena la acción y la noche suaviza impulsos intensos. Tu valentía abre oportunidades. Un gesto decidido aclara una situación. El final del día ofrece alivio
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en las primeras horas la mañana favorece la sensibilidad, luego la tarde armoniza vínculos y la noche cuida tu equilibrio emocional. Tu empatía genera cercanía. Un intercambio sincero fortalece la confianza. El descanso llega con serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): a medida que avanza la jornada la mañana define objetivos, la tarde impulsa liderazgo y la noche permite evaluar resultados. Tu presencia motiva al entorno. Un reconocimiento refuerza tu ánimo. El día concluye con satisfacción
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): durante la mañana se agudiza la percepción, mientras que la tarde invita a reorganizar y la noche aclara emociones internas. Tu intuición orienta decisiones acertadas. Un detalle bien observado marca diferencia. El cierre se siente claro
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): con el correr del día la mañana activa movimiento, la tarde canaliza energía y la noche sugiere descanso consciente. Tu entusiasmo contagia dinamismo. Un cambio de plan mejora el resultado. El día termina más liviano
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): desde la mañana se refuerza la necesidad de contención, luego la tarde equilibra el entorno y la noche brinda refugio emocional. Tu sensibilidad aporta armonía. Un momento íntimo reconforta. El cierre resulta cálido
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): a lo largo de la jornada la mañana despierta ingenio, mientras que la tarde agiliza soluciones y la noche libera tensiones. Tu humor facilita acuerdos. Una idea espontánea simplifica tareas. El final es distendido
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al comenzar el día la mañana ordena prioridades, luego la tarde fortalece la organización y la noche invita a soltar exigencias. Tu claridad evita errores. Un asunto pendiente queda resuelto. El cierre aporta tranquilidad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): en el transcurso del día la mañana refuerza la responsabilidad, la tarde promueve cooperación y la noche alivia preocupaciones. Tu lealtad sostiene vínculos. Un límite sano protege tu energía. El descanso llega en paz
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): a primera hora la mañana invita a disfrutar lo simple, mientras que la tarde favorece encuentros y la noche ordena emociones. Tu apertura genera bienestar compartido. Un gesto amable mejora el ambiente. El día cierra con gratitud