En el tarot, esta carta conecta con recuerdos positivos, gestos nobles y una energía de reconciliación interior. Su influencia invita a recuperar la alegría simple y a valorar los lazos que brindan contención. Es una jornada donde el pasado puede aportar enseñanzas sanadoras sin generar nostalgia pesada. La sensibilidad se convierte en una fortaleza clara.

tarot descubre predicciones el seis de copas.jpg Tarot de hoy miércoles 24 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

Tarot de hoy miércoles 24 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud