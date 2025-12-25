El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 26 de diciembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 26 de diciembre, día de la Serpiente de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Serpiente
Elemento: Tierra
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Búfalo, Gallo, Mono
Animales incompatibles: Cerdo
Actividades recomendadas: ordenar prioridades, analizar decisiones a largo plazo, conversaciones reservadas, planificación financiera
Actividades a evitar: impulsividad emocional, enfrentamientos directos, gastos sin respaldo, promesas poco claras
Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Tierra Yin
En el horóscopo chino, la energía de la Serpiente de Tierra Yin combina introspección profunda con una necesidad de estabilidad concreta. La Tierra aporta realismo, paciencia y enfoque práctico, mientras que la polaridad Yin favorece movimientos silenciosos pero firmes. Es una jornada ideal para consolidar ideas, evaluar escenarios y actuar con estrategia sin exponerse innecesariamente. Las emociones se procesan hacia adentro, buscando seguridad antes que expansión. Todo lo que se haga con discreción y constancia tiende a sostenerse en el tiempo.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una mirada más estratégica que te permite ordenar asuntos pendientes sin presión externa. Las decisiones económicas se benefician de la energía de Tierra al priorizar lo seguro sobre lo inmediato. En vínculos cercanos, la comunicación mejora si se evita la sobreexplicación. Un detalle observado con atención previene un error futuro. La calma mental se vuelve tu mejor aliada
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se refuerza tu estabilidad natural gracias a la afinidad con la Tierra del día. Las responsabilidades se acomodan de manera más ordenada. En lo afectivo, prima la lealtad y el silencio compartido por sobre las palabras. Un avance lento resulta más efectivo que una acción apresurada. La seguridad interior crece
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se modera la impulsividad habitual y aparece mayor capacidad de reflexión. La energía Yin te invita a observar antes de actuar. En temas económicos, conviene sostener lo ya logrado sin forzar cambios. Los vínculos se estabilizan cuando bajás el ritmo. La paciencia trae claridad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se genera un entorno propicio para el equilibrio emocional. La Tierra aporta contención y sensación de respaldo. En relaciones, se fortalece la confianza a través de gestos simples. Una decisión práctica resuelve una inquietud reciente. El día fluye con suavidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se reduce la necesidad de protagonismo y aumenta la visión estratégica. La energía del día te ayuda a consolidar estructuras ya iniciadas. En lo económico, conviene sostener antes que expandir. Un consejo silencioso resulta clave. La estabilidad se construye paso a paso
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se potencia tu afinidad con la energía del día, aportando control y claridad interna. La Tierra Yin favorece decisiones firmes sin exposición. En vínculos, la comprensión mutua se fortalece sin necesidad de explicaciones extensas. Un movimiento discreto resulta muy eficaz. El equilibrio interno se afirma
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se desacelera el impulso natural y surge la necesidad de ordenar prioridades. La energía del día pide prudencia en lo financiero. En relaciones, el silencio vale más que la reacción inmediata. Un ajuste en la rutina mejora el bienestar general. La calma trae foco
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se fortalece tu conexión con la Tierra Yin, brindando contención emocional. Las decisiones prácticas se toman con mayor seguridad. En lo afectivo, se afianza un vínculo desde la confianza. Una solución sencilla resuelve algo complejo. El día se siente estable
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se modera la dispersión y aparece mayor concentración. La energía del día favorece estrategias bien pensadas. En temas económicos, conviene priorizar lo seguro. Los vínculos se ordenan cuando escuchás más de lo que hablás. La claridad llega desde la observación
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se potencia tu afinidad con la Serpiente, facilitando decisiones precisas. La Tierra Yin ayuda a estructurar ideas con realismo. En relaciones, la sinceridad tranquila fortalece acuerdos. Un detalle bien gestionado marca la diferencia. El orden interno se refleja afuera
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se presenta cierta tensión interna que invita a bajar expectativas. La energía del día pide prudencia en compromisos nuevos. En lo afectivo, la paciencia evita malentendidos. Una pausa consciente aclara el panorama. La estabilidad se recupera gradualmente
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se percibe fricción con la energía regente, por lo que conviene actuar con cautela. La Tierra Yin sugiere revisar límites personales. En relaciones, escuchar antes de responder evita conflictos. Un ajuste financiero resulta necesario. El equilibrio llega al soltar excesos