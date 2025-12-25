Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Gallo, Mono

Animales incompatibles: Cerdo

Actividades recomendadas: ordenar prioridades, analizar decisiones a largo plazo, conversaciones reservadas, planificación financiera

Actividades a evitar: impulsividad emocional, enfrentamientos directos, gastos sin respaldo, promesas poco claras

Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la energía de la Serpiente de Tierra Yin combina introspección profunda con una necesidad de estabilidad concreta. La Tierra aporta realismo, paciencia y enfoque práctico, mientras que la polaridad Yin favorece movimientos silenciosos pero firmes. Es una jornada ideal para consolidar ideas, evaluar escenarios y actuar con estrategia sin exponerse innecesariamente. Las emociones se procesan hacia adentro, buscando seguridad antes que expansión. Todo lo que se haga con discreción y constancia tiende a sostenerse en el tiempo.

horoscopo chino predicciones signos dia serpiente de tierra yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 26 de diciembre, día de la Serpiente de Tierra Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 26 de diciembre, día de la Serpiente de Tierra Yin