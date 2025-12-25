El horóscopo chino revela para este viernes 26 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 26 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante la mañana surge una necesidad de reorganizar tiempos, en la tarde se aclaran asuntos cotidianos y por la noche aparece una calma mental inesperada. Resolver algo pendiente genera alivio inmediato. Elegir con quién compartir tu energía mejora el día. Un ajuste pequeño evita un problema mayor. El cierre invita a desconectar sin culpas
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): a primera hora la mañana propone avanzar sin apuro, más tarde la tarde estabiliza el entorno y la noche refuerza la sensación de seguridad. Mantener hábitos simples te beneficia. Una decisión firme despeja dudas ajenas. No todo requiere explicación extensa. El día termina con confianza renovada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde temprano la mañana impulsa acción concreta, la tarde pide medir consecuencias y la noche permite soltar tensiones físicas. Canalizar bien la energía evita roces innecesarios. Un cambio de actitud mejora un vínculo. Actuar con criterio resulta clave. El descanso llega tras una jornada intensa
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): a lo largo de la mañana se despierta sensibilidad práctica, la tarde favorece acuerdos tranquilos y la noche invita a cuidar emociones. Decir lo justo fortalece relaciones. Un ambiente armonioso mejora tu ánimo. Priorizar bienestar personal resulta acertado. El día cierra con suavidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): con el avance del día la mañana activa determinación, la tarde ordena responsabilidades y la noche permite evaluar sin presión. Liderar con mesura genera mejores resultados. Una meta se redefine con mayor realismo. Escuchar opiniones suma perspectiva. El final se siente productivo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en las primeras horas la mañana favorece el análisis, luego la tarde aclara prioridades y la noche libera pensamientos repetitivos. Tomar distancia emocional ayuda a decidir mejor. Un silencio oportuno evita confusión. La observación consciente rinde frutos. El cierre resulta liviano
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): mientras la mañana impulsa movimiento, la tarde pide enfoque y la noche sugiere descanso consciente. Moderar el ritmo previene desgaste. Un plan flexible mejora resultados. Escuchar señales del cuerpo es fundamental. El día concluye con equilibrio recuperado
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): desde el inicio la mañana invita a cuidar tu espacio, la tarde suaviza vínculos y la noche aporta contención emocional. Expresar necesidades evita malentendidos. Un gesto sincero fortalece lazos. La calma se construye paso a paso. El cierre se siente reparador
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): con el correr del día la mañana despierta ingenio práctico, la tarde agiliza soluciones y la noche relaja la mente. Adaptarte a un imprevisto te favorece. Una idea simple resuelve más de lo esperado. El humor descomprime tensiones. El final resulta liviano
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): durante la mañana se ordenan pendientes, en la tarde se afinan detalles y la noche invita a soltar exigencias. Organizar sin rigidez mejora el clima. Un límite claro evita sobrecarga. Reconocer avances propios aporta calma. El día termina estable
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): al comenzar el día la mañana refuerza compromiso personal, la tarde equilibra responsabilidades y la noche ofrece descanso emocional. Elegir bien a quién ayudar preserva tu energía. Un respaldo recibido fortalece la confianza. La honestidad simplifica situaciones. El cierre se siente tranquilo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): con el paso de las horas la mañana invita a disfrutar lo cotidiano, la tarde favorece intercambios agradables y la noche ordena sensaciones internas. Evitar excesos mejora el balance del día. Un momento compartido aporta bienestar. Escuchar sin juzgar fortalece vínculos. El final se vive con satisfacción