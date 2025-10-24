La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy sábado 25 de octubre de 2025 es El Cuatro de Bastos, una de las más festivas y optimistas. Este arcano representa la celebración, la estabilidad alcanzada y la alegría compartida después de un período de esfuerzo o transición.
El Cuatro de Bastos habla de logros que se disfrutan en compañía, del reconocimiento por lo construido y del gozo que surge al sentirse en un entorno de apoyo y armonía. Su energía irradia bienestar, unión y satisfacción plena.
Tarot de hoy sábado 25 de octubre: las predicciones en el amor, dinero y salud
- Amor: el Cuatro de Bastos anuncia momentos felices y de gran conexión con la pareja o con alguien especial. Las relaciones se fortalecen a través de la celebración, la risa y los gestos de complicidad. Los solteros podrían participar en encuentros o reuniones donde surjan vínculos prometedores y genuinos. Es un día ideal para compartir afecto, abrir el corazón y disfrutar de la compañía de quienes aportan alegría. El amor se expresa de forma natural, estable y profundamente satisfactoria
- Dinero: en el plano económico, esta carta simboliza estabilidad y éxito compartido. Puede representar la conclusión exitosa de un proyecto, una negociación favorable o el inicio de un ciclo más próspero. El Cuatro de Bastos sugiere que el trabajo constante ha dado resultados y es momento de celebrar esos avances. También puede indicar la llegada de alianzas productivas o la seguridad de una base sólida en lo financiero. Hoy el dinero fluye en un entorno de equilibrio, cooperación y reconocimiento
- Salud: el Cuatro de Bastos irradia vitalidad, equilibrio y bienestar general. Es un día propicio para descansar el cuerpo y disfrutar de actividades que fortalezcan el ánimo, como reuniones familiares, celebraciones o paseos al aire libre. La carta sugiere que el espíritu alegre favorece la regeneración y la energía física. También es buen momento para retomar hábitos saludables en un ambiente de armonía. El bienestar proviene de la alegría compartida y de la paz interior