La carta del tarot elegida de hoy es El Juicio, que simboliza el despertar de la conciencia, la renovación interior y las decisiones que marcan un antes y un después. Esta carta anuncia llamados internos que no pueden ignorarse y revelaciones que ordenan el rumbo. Su energía impulsa a cerrar ciclos desde la verdad y la aceptación. Representa claridad, liberación y comprensión profunda de experiencias pasadas. Nada queda oculto bajo su influencia. Es un día propicio para evaluaciones honestas. La transformación se activa desde la conciencia.

Tarot de hoy sábado 17 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud.

