Tarot de hoy jueves 15 de enero: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta del tarot elegida de hoy es El Dos de Bastos, que simboliza la visión de futuro, la toma de decisiones conscientes y la expansión personal. Esta carta habla de mirar más allá de lo conocido y animarse a planificar nuevos horizontes. Su energía impulsa a elegir con determinación, dejando atrás la duda. Marca un día para pensar en grande sin perder el control. La iniciativa se combina con estrategia. El deseo de avanzar se vuelve protagonista.

