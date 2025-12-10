Tarot de hoy miércoles 10 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy miércoles 10 de diciembre de 2025 es La Sacerdotisa, una carta que es un arquetipo de intuición, silencio revelador y sabiduría interna que se despliega sin esfuerzo. Habla de percepciones profundas que emergen cuando la mente deja espacio para escuchar lo que late debajo de la superficie.