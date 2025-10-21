En el tarot, esta carta simboliza la espera activa, los resultados que comienzan a manifestarse tras un esfuerzo constante y la confianza en el rumbo elegido. El Tres de Bastos habla de proyectos que avanzan, de horizontes que se amplían y de la certeza de que los pasos dados empiezan a rendir frutos. Es una carta de optimismo, crecimiento y logros en proceso.

tarot descubre destino el tres de bastos.jpg La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy miércoles 22 de octubre de 2025 es El Tres de Bastos.

Tarot del miércoles 22 de octubre: las predicciones de hoy en el amor, dinero y salud