El tarot indica que este miércoles 18 de febrero, los arcanos y sus predicciones presentan una carta poco común pero profundamente transformadora: El Ocho de Copas. Esta carta habla de ese momento incómodo pero necesario en el que sabes que algo en tu vida debe quedar atrás, aunque todavía funcione "aceptablemente". No se trata de que esté roto, simplemente ya no te llena como antes.
Esta carta del tarot muestra a una figura caminando hacia las montañas, dejando atrás ocho copas perfectamente apiladas. No huye por caos o conflicto, sino porque escuchó un llamado interno que le dice: "hay algo más para ti". Hoy es un día para reconocer qué necesitas dejar ir, aunque duela.
Tarot del miércoles 18 de febrero: la carta de hoy y sus predicciones en amor, dinero y salud
Amor: El Ocho de Copas no habla de relaciones tóxicas, sino de aquellas que simplemente ya cumplieron su ciclo. Si sientes que tu relación se ha vuelto una costumbre más que una elección, hoy la carta te susurra: está bien reconocerlo. Para los solteros, es día de soltar expectativas románticas que te limitan o personas que sigues idealizando del pasado
Dinero: financieramente, esta carta señala empleos o proyectos que pagan las cuentas pero vacían el alma. Hoy no es el día de renunciar impulsivamente, pero sí de comenzar a buscar alternativas. El Ocho de Copas dice: "Si no empiezas a caminar, nunca llegarás a donde debes estar". Actualiza tu currículum o investiga ese emprendimiento que has postergado
Salud: en la salud, identifica ese hábito que sabes que no te hace bien pero sigues arrastrando por comodidad. Puede ser una relación con la comida, un patrón de sueño, o incluso amistades que drenan tu energía. El Ocho de Copas te da el empujón para finalmente dar ese paso que pospones hace meses
- Número: el 8 representa ciclos completos. Lo que empieza debe terminar para que algo nuevo nazca
- Color del día: el púrpura profundo conecta con la intuición y la transición espiritual. Viste este color para fortalecer tu decisión de soltar
- Ritual de liberación: escribe en un papel aquello que estás listo para dejar ir (una persona, un miedo, una situación). No necesitas detalles, solo una palabra o frase. Luego, rompe el papel en pedazos pequeños y tíralos a la basura mientras dices: "Te libero con gratitud por lo que me enseñaste". No lo quemes ni lo guardes; déjalo ir literalmente
- Frase del día: "Camino hacia lo desconocido con fe. Lo que dejo atrás ya cumplió su propósito. Lo que viene es para mi mayor bien"