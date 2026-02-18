Esta carta del tarot muestra a una figura caminando hacia las montañas, dejando atrás ocho copas perfectamente apiladas. No huye por caos o conflicto, sino porque escuchó un llamado interno que le dice: "hay algo más para ti". Hoy es un día para reconocer qué necesitas dejar ir, aunque duela.

Tarot del miércoles 18 de febrero: la carta de hoy y sus predicciones en amor, dinero y salud

Amor: El Ocho de Copas no habla de relaciones tóxicas, sino de aquellas que simplemente ya cumplieron su ciclo. Si sientes que tu relación se ha vuelto una costumbre más que una elección, hoy la carta te susurra: está bien reconocerlo. Para los solteros, es día de soltar expectativas románticas que te limitan o personas que sigues idealizando del pasado