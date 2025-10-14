En el tarot, El Juicio representa el despertar de la conciencia, el momento en que las experiencias del pasado encuentran su sentido y abren paso a un nuevo ciclo de comprensión y propósito. Esta carta es una invitación a escuchar la voz interior, perdonar lo que fue y renacer con una visión más elevada. Su energía transforma, purifica y libera.

tarot descubre destino sabado el juicio.jpg Para el martes 14 de octubre de 2025, la carta elegida del tarot es El Juicio.

TAROT del martes 14 de octubre: las predicciones de hoy en el amor, dinero y salud