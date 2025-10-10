En el tarot, esta carta muestra a una figura con los ojos vendados, sosteniendo dos espadas en equilibrio perfecto, símbolo de la dualidad, la serenidad y la sabiduría para actuar con prudencia. El Dos de Espadas no es una carta de conflicto, sino de reflexión consciente: invita a detenerse, observar y elegir desde la claridad emocional.

tarot descubre predicciones el dos de espadas.jpg La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy sábado 11 de octubre de 2025 es El Dos de Espadas.

Conoce la carta el tarot de hoy sábado 11 de octubre y sus predicciones en el amor, dinero y salud