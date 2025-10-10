En el horóscopo chino, el día del Búfalo de Agua Yin es una jornada de perseverancia, humildad y estrategia interior. La energía del Búfalo de Agua Yin promueve la reflexión antes de actuar y la búsqueda de armonía en los vínculos. Es un día ideal para estabilizar emociones, cuidar la salud y resolver malentendidos desde la calma. Las actividades que requieran paciencia y enfoque metódico se verán favorecidas por esta vibración tranquila y constructiva.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 11 de octubre, día del Búfalo de Agua Yin