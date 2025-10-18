Esta carta del tarot no es negativa por sí misma: representa el poder de la mente cuando se deja dominar por el miedo, pero también la oportunidad de transformarlo en claridad y liberación interior. El Nueve de Espadas invita a mirar de frente las emociones reprimidas, reconocer los límites del control y aprender a confiar en el proceso de la vida. Es un llamado a disolver la ansiedad mediante la comprensión y la serenidad.

tarot descubre predicciones el nueve de espadas.jpg La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy domingo 19 de octubre de 2025 es El Nueve de Espadas.

Tarot del domingo 19 de octubre: las predicciones de hoy en el amor, dinero y salud