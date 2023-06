Reina de Bastos

Tres de espadas

Seis de Oro

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se puede esperar de una lectura de tarot?

Reina de Bastos

Si elegiste a la Reina de Bastos, debes saber que esta semana tienes toda la capacidad para triunfar, ya que lideraras naturalmente cualquier situación. Es cuestión de hacer uso de tus conocimientos. Puedes obtener la victoria en cualquier ámbito, créelo.

Reina de Bastos.jpg

Sin embargo también necesitarás controlar el carácter fuerte que tienes, para encontrar el equilibrio entre tu rudeza y la ternura. Demostrar dulzura no te quita fortaleza. Son días para mirar el camino y ver si estas avanzando por la vía correcta, si es así entonces no pares, no mires atrás y solo enfócate en la meta.

Tres de Espadas

Si elegiste la carta del Tres de Espadas, debes saber que esta semana tendrás que aprender sobre los errores del pasado. Recuerda que sufrir es opcional, así que no te quedes en el sufrimiento, es momento de seguir adelante. Son días para prevenir, se ahorrativo, no gastes todo, empieza a guardar porque no sabes en qué momento surgirá un problema.

Tres de Espada.jpg

Podrías pasar días dolorosos en el amor, puedes sentir el corazón roto, lastimado. Necesitarás procesar ese dolor y pasar a la siguiente página, para ya dejar de hacerte daño.

►TE PUEDE INTERESAR: Los orígenes de las runas y su semejanza con el Tarot

Seis de Oros

Por último, si elegiste la carta del Seis de Oro, esta semana podrás disfrutar de grandes momentos. Te sentirás generoso. Recuerda que lo que das te regresa tres veces. Llena tu alma de paz y de energía.

Seis de oro.jpg

Genera buen karma. Si estas planeando emprender, y poner en marcha un negocio propio, tendrás todo a tu favor para que el plan marche sin obstáculos. Recibirás apoyo de familia, amigos, instituciones, etc. En el amor se vienen tiempos felices. Mucho equilibrio. Salud plena.