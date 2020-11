Las mujeres más infieles según su signo del zodiaco

ARIES

Las mujeres de este signo no suelen ser infieles siempre y cuando lleven la batuta en la relación y no se sientan relegadas a un segundo lugar. Por otro lado, las arianas suelen perdonar infidelidades.

TAURO

Son peligrosas en sus reacciones. Suelen ser muy fieles, pero también sumamente celosas y posesivas en su relación amorosa. Por eso, si se sienten burladas, o sospechan que han sido engañados su reacción puede ser muy fuerte alejándose de la persona que más aman y costando mucho trabajo el perdón y la reconciliación.

GÉMINIS

Las geminianas tienen que ser incentivadas permanentemente. les gusta sentir curiosidad y pasión, pero si la pierden buscarán encontrarla en otro lado. Los geminianos tienen el don de la palabra y terminan haciendo sentir culpable al otro aunque la infidelidad la hayan cometido ellas. Saben cómo defenderse y ¡muy bien!

CÁNCER

Son sensibles e intuitivas y precisamente por eso descubren enseguida la infidelidad en su pareja aunque ellos mismos tienden a actuar de forma algo atrevida en ocasiones especiales. Sin embargo, cuando entregan su corazón a una persona lo hacen ciento por ciento y son fieles hasta la muerte.

LIBRA

Las librianas suelen ser muy indecisas y fantasiosas pero no hay que confiarse. SabráN tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal y evitará hacerla pública en su centro de trabajo. La clave para que no engañen es halagarlas permanentemente.