Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Descubre cómo las energías del horóscopo maya y sus predicciones para los 13 signos o animales sagrados influirán en esta nueva jornada

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
El horóscopo maya nos invita a vivir sus predicciones de este lunes 22 de septiembre de 2025 para los 13 signos zodiacales. Esta ancestral astrología recomienda abrazar esta nueva jornada, perteneciente al Mes del Venado, con alegría y optimismo.

En este día se percibe una energía de introspección y reflexión, ideal para organizar la semana y conectar con los ciclos internos. La influencia del Venado sigue potenciando la armonía y la empatía, invitando a actuar desde la sensibilidad y la serenidad. Este día es propicio para tomar decisiones que requieran paciencia, observar señales sutiles en el entorno y priorizar el bienestar emocional.

  • Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): hoy la jornada impulsa a equilibrar tus responsabilidades con momentos de pausa. Un gesto amable de alguien cercano traerá alivio y claridad. La reflexión te permitirá organizar tus prioridades con mayor efectividad. Se presentarán oportunidades para resolver asuntos pendientes. Escuchar tu intuición será la clave para avanzar con seguridad. La calma interior guía cada paso con firmeza y serenidad
  • Mono (10 de enero - 6 de febrero): la creatividad y la espontaneidad se combinan con un enfoque más reflexivo. Hoy podrás disfrutar de actividades lúdicas mientras fortaleces vínculos afectivos. Una idea novedosa puede abrir nuevas puertas en tu entorno social. El equilibrio entre diversión y responsabilidad marcará tu día. Un encuentro cercano traerá alegría y sensación de conexión. Tu entusiasmo contagia positividad a quienes te rodean
  • Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la claridad mental se activa, favoreciendo la planificación de proyectos y la toma de decisiones. La energía del Venado invita a observar con paciencia antes de actuar. Un momento de introspección te permitirá reorganizar tus metas. La conexión con la naturaleza aportará serenidad y perspectiva. Una conversación estratégica traerá luz sobre un asunto pendiente. Hoy la reflexión y la visión amplia guían tus pasos
  • Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): tu instinto protector se combina con una suavidad que facilita la resolución de conflictos. La jornada es favorable para meditar sobre relaciones importantes. Un detalle inesperado te recordará el valor de la paciencia. Hoy podrás soltar preocupaciones y priorizar lo esencial. La introspección te ayudará a consolidar decisiones acertadas. La serenidad fortalece tu poder personal de manera sutil
  • Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la influencia del Venado potencia tu ingenio y capacidad de mediación. Hoy será un buen día para organizar proyectos colectivos y armonizar relaciones. Tu creatividad para resolver problemas será especialmente valorada. Una conversación clara y sincera aportará equilibrio. Prestar atención a los detalles marcará la diferencia. La diplomacia y la paciencia guían tus acciones de manera eficaz
  • Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): la jornada favorece la introspección y la conexión con tus emociones profundas. Un encuentro significativo despertará entusiasmo y motivación. La energía del Venado suaviza decisiones importantes y permite actuar con empatía. Hoy podrás soltar tensiones y mirar con claridad hacia el futuro. La intuición será tu guía en cada paso. Un gesto afectuoso reforzará tus vínculos y confianza
  • Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la generosidad y la cooperación marcan tu día, fortaleciendo lazos con familiares y amigos. Actividades grupales resultarán enriquecedoras y motivadoras. La energía del Venado aporta armonía y alegría a tu entorno. Hoy podrás organizar tareas y proyectos de manera eficiente. Un detalle inesperado traerá satisfacción y bienestar. Compartir tu entusiasmo nutrirá tu espíritu y el de otros
  • Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la paciencia y la constancia se consolidan como tus principales aliados. Hoy la energía del Venado potencia tu capacidad de mantener la calma frente a desafíos. La reflexión y la conexión con tu interior te darán claridad. Se presentan oportunidades para avanzar con seguridad en proyectos importantes. Un momento de quietud aportará serenidad y equilibrio. Tu fortaleza se manifiesta en la estabilidad que transmites
  • Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la jornada invita a abrirte a cambios y a soltar lo que ya no sirve. La energía del Venado suaviza el camino hacia nuevas oportunidades. Hoy podrás tomar decisiones importantes con mayor ligereza. Tu intuición se intensifica y guía cada acción. Una experiencia inesperada aportará entusiasmo y claridad. El mes favorece la renovación y el crecimiento personal
  • Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): tras tu mes regente, la energía del Venado proporciona alivio y mayor equilibrio emocional. Hoy podrás reconciliarte con situaciones recientes y cerrar ciclos pendientes. La introspección será clave para tomar decisiones acertadas. Un gesto amable de alguien cercano reforzará tus vínculos. La calma interior fortalece tu poder personal. Este día invita a equilibrar intensidad con sensibilidad para avanzar con éxito
  • Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): tu energía regente se intensifica, potenciando la empatía y la armonía en todas tus acciones. Hoy es un día propicio para fortalecer vínculos afectivos y valorar la belleza en lo cotidiano. La introspección te permitirá tomar decisiones conscientes. Actividades al aire libre revitalizarán tu espíritu. Un encuentro emotivo aportará alegría y conexión. Tu sensibilidad y liderazgo natural guían cada paso con equilibrio
  • Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): la observación y la introspección se combinan con la claridad mental para resolver asuntos pendientes. La energía del Venado suaviza situaciones tensas y favorece la paciencia. Hoy un detalle inesperado aportará comprensión sobre un tema importante. La reflexión permitirá decisiones acertadas y equilibradas. Un momento de calma amplificará tu percepción. La sabiduría interior ilumina cada acción
  • Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la jornada potencia tu carisma y creatividad, permitiéndote inspirar a los demás con suavidad y autenticidad. Hoy podrás mostrar tus talentos en actividades sociales o artísticas. La armonía del entorno refuerza tu autoestima y confianza. Un reconocimiento inesperado alegrará tu día. La energía del Venado guía tus pasos hacia logros positivos. Tu presencia brilla con equilibrio y elegancia

