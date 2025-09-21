Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy lunes 22 de septiembre de 2025

En este día se percibe una energía de introspección y reflexión, ideal para organizar la semana y conectar con los ciclos internos. La influencia del Venado sigue potenciando la armonía y la empatía, invitando a actuar desde la sensibilidad y la serenidad. Este día es propicio para tomar decisiones que requieran paciencia, observar señales sutiles en el entorno y priorizar el bienestar emocional.