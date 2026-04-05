Horóscopo maya de la semana: los 3 signos más afortunados de 6 al 12 de abril de 2026

El horóscopo maya y su calendario sagrado activan para tres signos una energía de renovación y una exitosa apertura de caminos durante esta semana. Las energías impulsan a dejar atrás lo que ha quedado estancado, promoviendo decisiones valientes y movimientos que generan evolución personal. Es un período donde la iniciativa, la confianza y la conexión con la intuición marcan el ritmo de los acontecimientos.