El horóscopo maya y su calendario sagrado activan para tres signos una energía de renovación y una exitosa apertura de caminos durante esta semana. Las energías impulsan a dejar atrás lo que ha quedado estancado, promoviendo decisiones valientes y movimientos que generan evolución personal. Es un período donde la iniciativa, la confianza y la conexión con la intuición marcan el ritmo de los acontecimientos.
Astrología ancestral
Horóscopo maya de la semana: los 3 signos más afortunados de 6 al 12 de abril de 2026
Para el horóscopo maya, los signos que se animen a actuar con determinación podrán experimentar avances importantes y nuevas oportunidades durante esta semana
Estos serán los 3 signos del horóscopo maya más favorecidos de la semana:
- Lagarto
- Jaguar
- Murciélago
Horóscopo maya de la semana: los 3 signos más afortunados de 6 al 12 de abril de 2026
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): esta semana despierta una fuerte necesidad de avanzar sin mirar atrás. La energía favorece tomar decisiones que marcan un antes y un después. Durante los primeros días sentirás un impulso claro de iniciar algo nuevo. Conviene actuar con seguridad y evitar dudar de tus capacidades. A medida que avance la semana surgirán oportunidades que validan tus elecciones. El cierre del período traerá satisfacción y sensación de crecimiento personal
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): los próximos días impulsan a canalizar tu creatividad en acciones concretas. La energía semanal favorece resolver situaciones que requerían ingenio. Durante la primera mitad del período podrías encontrar soluciones inesperadas. Conviene mantener enfoque para no dispersarte. A medida que avance la semana notarás avances en proyectos personales. El final traerá claridad y sensación de logro
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): esta semana favorece ampliar tu perspectiva sobre asuntos importantes. La energía cósmica impulsa a tomar decisiones con mayor visión de futuro. Durante los primeros días podrías recibir información clave. Conviene analizar antes de actuar. A mitad de semana se fortalecerá tu seguridad interna. El cierre del período traerá una dirección clara
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): los próximos días activan una energía de acción firme y determinación. La vibración semanal favorece enfrentar desafíos con valentía. Durante la primera mitad del período sentirás un impulso de tomar el control. Conviene actuar con inteligencia estratégica. A medida que avance la semana resolverás situaciones importantes. El final traerá poder personal fortalecido
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): esta semana impulsa a adaptarte a cambios con rapidez. La energía favorece encontrar soluciones prácticas. Durante los primeros días podrías enfrentar imprevistos. Conviene mantener flexibilidad mental. A mitad de semana lograrás estabilizar la situación. El cierre del período traerá equilibrio y claridad
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): los próximos días marcan un proceso de transformación interna. La energía cósmica favorece decisiones profundas. Durante la primera mitad del período podrías comprender aspectos ocultos de una situación. Conviene confiar en tu intuición. A medida que avance la semana sentirás mayor claridad emocional. El final traerá renovación y fortaleza
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): esta semana favorece la organización y el progreso constante. La energía impulsa a ordenar responsabilidades. Durante los primeros días avanzarás en tareas pendientes. Conviene evitar la sobrecarga. A mitad de semana notarás mejoras en tu productividad. El cierre del período traerá satisfacción
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): los próximos días invitan a avanzar con calma y seguridad. La energía semanal favorece procesos estables. Durante la primera mitad del período podrías sentir necesidad de tranquilidad. Conviene respetar tu ritmo. A medida que avance la semana consolidarás avances. El final traerá paz interior
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): esta semana despierta una energía de renovación profunda. La energía cósmica favorece cerrar ciclos y comenzar nuevos. Durante los primeros días podrías experimentar cambios internos importantes. Conviene soltar lo que ya no suma. A mitad de semana sentirás mayor ligereza. El cierre del período traerá transformación positiva
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): los próximos días impulsan a resolver tensiones emocionales. La energía semanal favorece conversaciones sinceras. Durante la primera mitad del período podrías liberar cargas internas. Conviene expresarte con claridad. A medida que avance la semana sentirás alivio. El final traerá serenidad
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): esta semana favorece la armonía en vínculos personales. La energía cósmica impulsa a fortalecer relaciones. Durante los primeros días podrías resolver desacuerdos. Conviene actuar con empatía. A mitad de semana se percibirá equilibrio emocional. El cierre del período traerá estabilidad
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): los próximos días impulsan a reflexionar y analizar situaciones. La energía semanal favorece decisiones estratégicas. Durante la primera mitad del período podrás detectar oportunidades. Conviene actuar con prudencia. A medida que avance la semana se consolidarán ideas. El final traerá seguridad
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): esta semana activa una energía de afirmación personal. Los primeros días impulsan a mostrar tu autenticidad. La energía cósmica favorece avances en proyectos. Conviene mantener coherencia. A mitad de semana podrías recibir reconocimiento. El cierre del período fortalecerá tu autoestima