Horóscopo: los signos del zodiaco que peor se visten

Por ello, estos son los signos del zodiaco que peor se visten.

Los signos del zodiaco que peor se visten

Libra: a las personas de Libra les encanta comprar ropa pero tienen un problema a la hora de combinarla. Sus gustos suelen ser algo atípicos por lo que para muchos, quedan cerca del ridículo. Lo bueno: ellos y ellas se sienten que están usando un look moderno y adelantado al resto.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo los tres signos del zodiaco que más usan a las personas

Virgo: los virginianos y virginianas tienen dos extremos muy marcados. O se visten siempre de color oscuro y de esa manera intentan evitar el tener que combinar ropa de dos colores diferentes o, por el contrario, pueden intentar combinar todos los colores del arco iris. De más está decir que el combinar bien no está en sus genes.

Aries: Los arianos no son muy de combiar su vestimenta. Ellos consideran que lo más importante es lo interior y no el cómo se ven externamente. Tal vez todo sea una excusa para no dar explicaron sobre su elección de ropa.

Acuario: Acuario disfruta de la moda pero no sabe cuando decir basta. En el caso de las mujeres aman los accesorios pero suelen abusar de ellos. A los acuarianos no les importa pecar de excesivos y siempre llamarán la atención con lo que tienen puesto.