La astrología te ofrece el horóscopo para todos los signos del zodiaco del elemento Tierra de hoy lunes 6 de abril de 2026. Las predicciones en salud, dinero y amor que marca el cielo para este inicio de semana, lo que viene cargado de energía positiva y de qué aspectos conviene estar atentos. Qué dice la astrología para cada uno de ellos.
Según la astrología, los signos de Tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Son prácticos y realistas, con una energía enfocada en lo terrenal y tangible. Siempre buscan estabilidad, seguridad y resultados concretos: Evitan lo impulsivo o caótico. Son confiables, constantes y valoran el esfuerzo sostenido.
- Tauro: signo regido por Venus, es fijo, opuesto y complementario de Escorpio, signo de Agua
- Virgo: signo regido por Mercurio, es mutable, opuesto y complementario de Piscis, signo de Agua
- Capricornio: signo regido por Saturno, es cardinal, opuesto y complementario de Cáncer, signo de Agua
Horóscopo del lunes 6 de abril para los 3 signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
Este es el horóscopo correspondiente al día de hoy para todos los signos de Tierra.
Horóscopo de Tauro (21 de abril - 21 de mayo)
El 6 de abril de 2026 arranca la semana con una energía favorable para tus proyectos económicos. Es un día propicio para revisar contratos, negociar condiciones o dar el primer paso en una inversión que venías postergando. Tu sentido práctico será tu mayor aliado. En el terreno amoroso, una conversación sincera puede despejar tensiones acumuladas y abrir un nuevo ciclo de entendimiento con tu pareja o con alguien cercano.
- Color del día: Azul zafiro
- Número de la suerte: 4
- Consejo: no te apresures en las decisiones importantes. La paciencia es tu fortaleza más valiosa este lunes.
Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 22 de septiembre)
Este lunes el foco estará puesto en tu bienestar físico y mental. Es un buen momento para retomar rutinas saludables o para consultar a un profesional sobre algo que te preocupa. En lo laboral, tu capacidad de organización brillará y podrías destacarte ante superiores. Las relaciones personales piden flexibilidad: no todo tiene que salir según tu plan para que el resultado sea bueno.
- Color del día: Verde oliva
- Número de la suerte: 11
- Consejo: permítete soltar el control por momentos. Confiar en los demás también es una forma de fortaleza.
Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)
El 6 de abril marca para vos el inicio de una etapa de renovación en tu vida profesional. Sentirás un impulso genuino de asumir nuevos desafíos y demostrar de lo que sos capaz. Es un lunes ideal para presentar ideas, proponer cambios o retomar contactos que podrían abrir puertas. En lo personal, dedicá un momento del día a reconectar con lo que te da placer más allá del trabajo.
- Color del día: Bordeaux
- Número de la suerte: 8
- Consejo: el éxito sostenido se construye con constancia. Enfocate en un objetivo a la vez y no disperses tu energía