Horóscopo del lunes 6 de abril para los 3 signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Horóscopo de Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

El 6 de abril de 2026 arranca la semana con una energía favorable para tus proyectos económicos. Es un día propicio para revisar contratos, negociar condiciones o dar el primer paso en una inversión que venías postergando. Tu sentido práctico será tu mayor aliado. En el terreno amoroso, una conversación sincera puede despejar tensiones acumuladas y abrir un nuevo ciclo de entendimiento con tu pareja o con alguien cercano.

Color del día: Azul zafiro

Azul zafiro Número de la suerte: 4

4 Consejo: no te apresures en las decisiones importantes. La paciencia es tu fortaleza más valiosa este lunes.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 22 de septiembre)

Este lunes el foco estará puesto en tu bienestar físico y mental. Es un buen momento para retomar rutinas saludables o para consultar a un profesional sobre algo que te preocupa. En lo laboral, tu capacidad de organización brillará y podrías destacarte ante superiores. Las relaciones personales piden flexibilidad: no todo tiene que salir según tu plan para que el resultado sea bueno.

Color del día: Verde oliva

Verde oliva Número de la suerte: 11

11 Consejo: permítete soltar el control por momentos. Confiar en los demás también es una forma de fortaleza.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El 6 de abril marca para vos el inicio de una etapa de renovación en tu vida profesional. Sentirás un impulso genuino de asumir nuevos desafíos y demostrar de lo que sos capaz. Es un lunes ideal para presentar ideas, proponer cambios o retomar contactos que podrían abrir puertas. En lo personal, dedicá un momento del día a reconectar con lo que te da placer más allá del trabajo.