Horóscopo del 17 al 23 de julio de 2022 para todos los signos del zodiaco

Tauro (21/4 al 21/5): No se empecine, sencillamente escuche las razones del otro para una convivencia pacífica. Se entenderán. La familia respalda. Mercurio adverso no ayuda. Es época de balances y eso requiere sincerar su economía. Tache gastos. Encontrará lo que busca… excepto lo imposible.

Géminis (22/5 al 21/6): Encanto arrollador y una conexión mente a mente que asombra. Dispuesto a dejar sus prejuicios atrás pese a los miedos y celos. Se dedica a cultivar una vocación incipiente. Dará un paso al frente y todos aplaudirán su valor. Para empezar con el pie derecho preséntese de entrada.

Cáncer (22/6 al 22/7): No espere más, Venus en su signo propicia encuentros, flechazos, convivencias y uniones. Hable hoy con quien le gusta. Se lanza de lleno a la acción pese a que la época no acompaña. Trabajará duro y se pondrá al día con los pagos. La total sinceridad no siempre es recomendable.

Leo (23/7 al 23/8): Bajo el efecto de Venus en Cáncer se entenderá divinamente con todos… ¡menos con su pareja! Deje pasar todas las indirectas. Ante sus ojos circula información muy valiosa que debe registrar y utilizar en el momento preciso. Sucesos trascendentes. Tome decisiones importantes ya.

Virgo (24/8 al 23/9): Venus acompaña, alguien que recién conoce podría ser su perfecta mitad. Con la familia, desacuerdos sin importancia. Orden. Algo impaciente. Si no se toma un respiro corre el riesgo de equivocar su dirección. Cuando reprenda a alguien querido, que sea en privado.

Libra (24/9 al 23/10): Su pareja necesita compañía y guía, tendrá que estar más presente. Si alguien le gusta ¡no lo deje huir! Tiempo de conquista. De lugar para que un colaborador se encargue de tareas complementarias y usted ocúpese de hacer contactos. Propiciar la buena convivencia siempre vale la pena.

Escorpio (24/10 al 23/11): Moderadas, pero constantes presiones familiares. No se angustie, olvidará sus penas en brazos de quien siempre lo entiende. Muchísimo trabajo y discrepancias internas. Para disipar la tensión, converse las decisiones con el equipo. Elija a quien lo hace vibrar.

Sagitario (24/11 al 22/12): Venus señala una nueva etapa. Todo es posible. Quien dijo adiós podría dar marcha atrás. Enamoramientos y repentinas pasiones. Cómodo con su trabajo, aunque algo desalentado por la lentitud del progreso. Nada de forzar una vocación. No juegue con fuego, evite encuentros peligrosos.

Capricornio (23/12 al 20/01): La magia vuelve a su vida con redoblada fuerza y lo transforma. Venus en oposición atrae a alguien intenso. Acepte sus deseos. Hará pie donde otros se han hundido. Trate de mantener la calma y prepárese para imprevistos menores. Quien regrese a sus brazos habrá cambiado.

Acuario (21/1 al 19/2): Es probable que el sufrimiento y el goce vayan juntos. Celos y dudas quiebran la calma interior. Pruebe compartir con su familia. Mercurio exaltará estos días su ambición. La abundancia está próxima, pero no delegue tareas por ahora. No pierda el contacto con sus compañeros de trabajo.

Piscis (20/2 al 20/3): Con Venus propicia retorna la necesidad de estar en pareja. Lo esencial es que se guíe por el corazón y no por los viejos prejuicios. Satisfactoria labor intelectual. Es mejor momento para estudiar el mercado que para tomar ya decisiones. Lo que fue antiguo un sueño está a su alcance.