Horóscopo chino: los signos que nunca traicionarían a un amigo

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo chino: de qué signo sos según tu año de nacimiento

Horóscopo-chino-2023-a.jpg

Los 3 signos que serán traicionados por un amigo, según el Horóscopo chino

Conejo

Según cuenta el horóscopo chino, la gente nacida bajo el signo del zodiaco del conejo, se destaca por sobre los demás por ser personas sumamente leales. Aunque les cuesta lograr generar un vínculo de confianza, una vez que lograron eso, es un hecho que van a acompañarte durante toda la amistad.

Para la astrología oriental, son grandes amigos y pueden ser una gran pareja para la vida.

Cerdo

La gente que nació bajo el signo del cerdo, según el horóscopo chino, no tolera la traición, es por eso que jamás pasaría por su cabeza ser quien la lleva a cabo. Como no la soporta, no banca incluso a quienes se las hacen a otras personas.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo chino: los signos que tendrán mucha mala suerte del 17 al 23 de febrero

Para ellos la confianza como un valor fundamental para la vida.

Horóscopo chino cerdo.jpg

Perro

Para el horóscopo chino, el signo del perro es como lo es el animal en la vida real con su dueño, por lo que se trata de alguien fiel, auténtico con sus sentimientos.

Como es de fiel, es de vengativo si lo traicionan.