Descubre al horóscopo chino, sus revelaciones y las predicciones que tiene preparadas para esta semana del 4 al 10 de mayo de 2026, la duodécima del año del Caballo de Fuego, y para todos los signos o animales del zodiaco oriental.
Astrología china
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 4 al 10 de mayo
El horóscopo chino y sus astros orientales predicen cuál será el destino y las predicciones para todos los animales zodiacales durante esta semana que comienza
Los astros del horóscopo chino se alinean de manera distinta para cada signo en esta semana, brindándoles oportunidades únicas para crecer y evolucionar. ¿Estás listo para descubrir qué te deparan sus predicciones en esta semana?
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 4 al 10 de mayo
- Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la última vibración del Caballo de Fuego se siente como un eco que todavía sacude tus decisiones más recientes. Durante esta semana podrías experimentar una claridad inesperada sobre algo que venías posponiendo. En el trabajo, una conversación toma un giro favorable si te expresas con firmeza. En lo económico, un movimiento pequeño puede abrir una puerta interesante. La fortuna aparece cuando te animas a cerrar lo que ya cumplió su ciclo
- Búfalo o Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía se aquieta lo suficiente como para que puedas observar los resultados de tu esfuerzo reciente. Durante estos días notarás que lo constante empieza a tener más peso que lo urgente. En el ámbito laboral, una estructura que sostuviste comienza a consolidarse con mayor firmeza. En lo financiero, una decisión prudente te da tranquilidad. La suerte se activa cuando te mantienes fiel a tu ritmo sin ceder a presiones externas
- Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la intensidad del ciclo se despide dejándote una sensación de impulso que aún no termina de apagarse. Durante la semana podrías sentir ganas de iniciar algo nuevo, aunque lo más sabio será evaluar primero. En el trabajo, una propuesta aparece y te desafía a elegir con inteligencia. En lo económico, un avance dependerá de tu capacidad de priorizar. La fortuna crece cuando canalizas tu energía hacia un objetivo concreto
- Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía final del Caballo de Fuego se vuelve más amable contigo, como si todo encontrara un punto de descanso. Durante estos días podrías recuperar calma emocional y mayor confianza en tus decisiones. En el ámbito laboral, una situación mejora sin necesidad de forzarla. En lo económico, un pequeño logro te da estabilidad. La buena suerte aparece cuando te permites fluir sin resistencia
- Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la semana te enfrenta a una elección importante: seguir avanzando o consolidar lo logrado. Durante estos días podrías inclinarte por asegurar lo construido antes de arriesgar más. En el trabajo, una estrategia bien pensada fortalece tu posición. En lo económico, una oportunidad crece si no te apresuras. La fortuna se fortalece cuando eliges sostener en lugar de dispersarte
- Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la vibración de cierre potencia tu intuición y te permite ver más allá de lo evidente. Durante la semana podrías comprender algo que cambia tu forma de actuar. En el plano profesional, una decisión tomada en silencio resulta ser la más acertada. En lo económico, la estabilidad depende de tu capacidad de observar. La suerte aparece cuando confías en tu percepción interna
- Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el ciclo del Caballo de Fuego se despide dejándote una mezcla de intensidad y aprendizaje difícil de ignorar. Durante estos días podrías sentir que algo importante llega a su cierre natural. En el ámbito laboral, una oportunidad refleja todo el camino recorrido. En el amor, las emociones se estabilizan después de semanas intensas. La fortuna crece cuando reconoces cuánto has evolucionado
- Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía se vuelve más introspectiva y te invita a mirar hacia adentro antes de seguir avanzando. Durante la semana podrías replantearte ciertos objetivos con mayor claridad. En el trabajo, una idea toma forma si decides sostenerla con compromiso. En lo económico, será clave evitar decisiones impulsivas. La prosperidad aparece cuando alineas tu deseo con una acción concreta
- Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la vibración final del ciclo te propone bajar el ritmo para evitar errores innecesarios. Durante estos días podrías darte cuenta de que no todo requiere rapidez. En el trabajo, una solución aparece cuando te detienes a observar. En lo económico, un paso medido resulta más efectivo que una jugada arriesgada. La suerte se manifiesta cuando eliges pensar antes de actuar
- Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la semana te muestra con claridad qué esfuerzos valieron la pena y cuáles no. Durante estos días podrías sentir una mayor seguridad en tu camino. En el ámbito profesional, una mejora se consolida gracias a tu disciplina. En lo económico, los resultados se estabilizan progresivamente. La fortuna aparece cuando mantienes tu constancia sin dudar
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del cierre te invita a recuperar equilibrio después de semanas exigentes. Durante la semana podrías ajustar prioridades para sentirte más liviano. En el trabajo, tu compromiso sigue siendo reconocido. En lo económico, la estabilidad depende de tu prudencia. La suerte se activa cuando te permites descansar sin culpa
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la vibración final del Caballo de Fuego te envuelve en una sensación de cierre sereno. Durante estos días podrías notar que todo comienza a acomodarse de forma natural. En el plano laboral, una conversación abre una nueva etapa. En lo económico, los avances llegan sin presión. La fortuna surge cuando confías en el flujo de los acontecimientos