Descubre al horóscopo chino, sus revelaciones y las predicciones que tiene preparadas para esta semana del 20 al 26 de abril de 2026, la décima del año del Caballo de Fuego, y para todos los signos o animales del zodiaco oriental.
Astrología china
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de abril
El horóscopo chino y sus astros orientales predicen cuál será el destino y las predicciones para todos los animales zodiacales durante esta semana que comienza
Los astros del horóscopo chino se alinean de manera distinta para cada signo en esta semana, brindándoles oportunidades únicas para crecer y evolucionar. ¿Estás listo para descubrir qué te deparan sus predicciones en esta semana?
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de abril
- Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Caballo de Fuego entra en una etapa más serena pero no menos intensa, como una llama que arde de forma constante. Durante estos días podrías sentir que ciertas decisiones empiezan a asentarse con mayor claridad. En el trabajo, una situación que antes generaba dudas ahora se presenta con nuevas certezas. En lo económico, será importante sostener una estrategia sin desviarte por tentaciones pasajeras. La fortuna aparece cuando eliges la constancia por encima de la impulsividad
- Búfalo o Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la vibración de la semana te conecta con una fuerza interna más flexible, menos rígida que en momentos anteriores. Podrías sorprenderte a ti mismo aceptando cambios que antes hubieras rechazado. En el ámbito laboral, una nueva dinámica te obliga a adaptarte, pero termina beneficiándote. En lo económico, un ajuste inteligente mejora tu estabilidad. La suerte se activa cuando dejas de resistirte a lo que ya está en movimiento
- Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía sigue impulsando tu naturaleza decidida, pero ahora te pide elegir con más precisión tus próximos pasos. Durante la semana podrías sentir que es momento de consolidar lo que iniciaste anteriormente. En el trabajo, una oportunidad se vuelve concreta si actúas con determinación. En lo económico, hay señales de crecimiento si evitas dispersarte. La fortuna crece cuando enfocas tu energía en un objetivo claro
- Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la vibración del Caballo de Fuego se suaviza para ti, permitiéndote encontrar equilibrio en medio del movimiento. Durante estos días podrías sentir mayor seguridad en decisiones recientes. En el ámbito laboral, una situación mejora gracias a tu capacidad de adaptación. En lo económico, un pequeño logro refuerza tu confianza. La buena suerte aparece cuando te mantienes fiel a tu ritmo interno
- Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía de la semana despierta una ambición más madura, menos impulsiva pero igual de poderosa. Podrías darte cuenta de que es momento de consolidar una idea en lugar de iniciar otra nueva. En el trabajo, tu liderazgo se vuelve más estratégico. En lo económico, una oportunidad se presenta si actúas con inteligencia y paciencia. La fortuna se fortalece cuando sostienes lo que has construido
- Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la semana fluye con una energía que favorece la observación y el análisis profundo. Durante estos días podrías descubrir información clave que cambia tu perspectiva. En el plano profesional, una decisión tomada con calma genera resultados positivos. En lo económico, la estabilidad se mantiene si evitas movimientos apresurados. La suerte aparece cuando te das el tiempo de comprender antes de actuar
- Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del Caballo de Fuego entra en su tramo final y te invita a cerrar procesos con conciencia. Durante la semana podrías sentir una mezcla de cansancio y satisfacción por lo vivido. En el ámbito laboral, una oportunidad surge como resultado de tu esfuerzo acumulado. En el amor, la conexión se vuelve más estable y menos impulsiva. La fortuna crece cuando reconoces el valor de tu recorrido
- Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la vibración de estos días despierta una creatividad más enfocada, menos dispersa que antes. Podrías sentir que tus ideas comienzan a tomar forma concreta. En el trabajo, una propuesta encuentra el momento adecuado para avanzar. En lo económico, será importante sostener una visión clara. La prosperidad aparece cuando confías en lo que estás construyendo
- Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del período te invita a bajar un poco la velocidad para ganar precisión. Durante la semana podrías darte cuenta de que no todo requiere respuesta inmediata. En el trabajo, una solución aparece cuando observas con atención. En lo económico, una oportunidad crece si la manejas con paciencia. La suerte se manifiesta cuando equilibras rapidez con reflexión
- Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la semana te impulsa a sostener lo que has venido construyendo con disciplina. Podrías sentir que los esfuerzos recientes empiezan a dar resultados concretos. En el ámbito profesional, una mejora surge gracias a tu constancia. En lo económico, la estabilidad se consolida paso a paso. La fortuna aparece cuando mantienes tu enfoque sin distraerte
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del Caballo de Fuego te lleva a encontrar un equilibrio entre compromiso y bienestar personal. Durante la semana podrías redefinir ciertos límites que te permitirán sentirte más liviano. En el trabajo, tu dedicación sigue siendo valorada. En lo económico, la estabilidad se mantiene si actúas con prudencia. La suerte se activa cuando te permites cuidar de ti mismo
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la vibración de la semana te envuelve en una sensación de calma después de la intensidad vivida. Podrías notar que ciertas situaciones comienzan a acomodarse sin esfuerzo. En el plano laboral, una conversación abre nuevas perspectivas. En lo económico, los avances son lentos pero seguros. La fortuna surge cuando confías en el proceso sin apurarlo