HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 5 de junio, día del Perro de Metal Yang.

Signo regente del día: Perro

Perro Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo

Tigre, Caballo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: defender causas justas, firmar acuerdos importantes, fortalecer amistades sinceras, resolver conflictos pendientes, asumir responsabilidades, establecer compromisos duraderos

defender causas justas, firmar acuerdos importantes, fortalecer amistades sinceras, resolver conflictos pendientes, asumir responsabilidades, establecer compromisos duraderos Actividades a evitar: discusiones por orgullo, juicios precipitados, inflexibilidad excesiva, desconfiar sin pruebas, involucrarse en conflictos ajenos innecesarios

Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Metal Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Metal Yang se presenta como un centinela firme bajo el cielo nocturno, vigilando con atención aquello que realmente merece protección. El Metal Yang fortalece el sentido de justicia, la determinación y la honestidad natural del Perro, creando una jornada donde la integridad tendrá más valor que la astucia o las apariencias.