Polaridad: Yang

Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Animales incompatibles: Mono, Serpiente, Búfalo

Actividades recomendadas: tomar decisiones, iniciar proyectos audaces, expresar creatividad

Actividades evitables: procrastinar, ceder ante la indecisión, discutir sin sentido

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Fuego Yang

Para el horóscopo chino, el Tigre de Fuego Yang trae energía intensa, audaz y dinámica, estimulando la iniciativa y el coraje para actuar con determinación. Su vibración favorece la confianza y la expresión directa de lo que sientes, pero también exige cuidado con la impulsividad. Este día es ideal para asumir retos, liderar y demostrar tu valor en tareas que requieran iniciativa. Se recomienda aprovechar la fuerza interior para avanzar en proyectos importantes y evitar comportamientos pasivos o reactivos. La energía del Fuego favorece la pasión, la creatividad y el entusiasmo, pero conviene controlar el exceso de impulsividad o confrontación.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 24 de octubre, día del Tigre de Fuego Yang