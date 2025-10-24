Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Animales incompatibles: Gallo, Búfalo, Tigre

Actividades recomendadas: cultivar creatividad, meditar, expresar emociones con tacto

Actividades evitables: confrontaciones, decisiones impulsivas, exceso de estrés

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Fuego Yin

El Conejo de Fuego Yin combina sensibilidad y acción sutil, invitando a moverse con estrategia y tacto. Su energía promueve el cuidado de relaciones y la creatividad, favoreciendo la armonía sobre la confrontación. Este día es ideal para resolver asuntos delicados con paciencia, expresar sentimientos con claridad y planificar proyectos que requieren ingenio. Se recomienda aprovechar la intuición y la diplomacia para avanzar en cualquier tema. Conviene evitar decisiones bruscas o situaciones que generen tensión innecesaria.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 25 de octubre, día del Conejo de Fuego Yin