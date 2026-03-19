El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 20 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 20 de marzo, día de la Serpiente de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Serpiente
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Gallo
- Animales incompatibles: Cerdo
- Actividades recomendadas: analizar decisiones importantes, profundizar en estudios o investigaciones, mantener conversaciones estratégicas, actuar con discreción, escuchar la intuición
- Actividades a evitar: revelar información sensible, actuar con desconfianza excesiva, tomar decisiones apresuradas, dejarse llevar por sospechas infundadas
Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Agua Yin
En el horóscopo chino, la Serpiente de Agua Yin tiene una cualidad particular: no empuja hacia afuera, sino que invita a mirar hacia adentro. La Serpiente es símbolo de sabiduría, estrategia y percepción profunda, mientras que el Agua Yin intensifica la intuición, la sensibilidad emocional y la capacidad de comprender lo que no se dice explícitamente. Es una energía ideal para observar, analizar y moverse con inteligencia silenciosa. Hoy no gana quien actúa más rápido, sino quien comprende mejor el contexto. Es una jornada perfecta para tomar distancia, reflexionar y elegir cuidadosamente cada palabra o decisión. La clave estará en confiar en lo que se percibe más allá de lo evidente.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 20 de marzo, día de la Serpiente de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): hay días en los que tu mente parece adelantarse a todo, y este es uno de ellos. La Serpiente y el Agua Yin despiertan tu capacidad para detectar intenciones ocultas o cambios sutiles en el entorno. Una conversación podría dejarte pensando más de lo habitual. No hace falta responder de inmediato. Cuando eliges bien el momento, tus decisiones suelen ser mucho más efectivas
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día encaja bien con tu forma de observar y actuar con prudencia. El Agua Yin favorece reflexiones profundas sobre temas que vienes postergando. Puede que descubras una solución simple a algo que parecía complicado. Hoy conviene hablar poco y escuchar más. En ese silencio, podrías encontrar una respuesta valiosa
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): no todo se resuelve con acción inmediata, y este día viene a recordártelo. La Serpiente te invita a mirar con más atención antes de moverte. El Agua Yin puede hacerte más consciente de ciertos detalles emocionales o estratégicos. Tal vez no sea el momento de avanzar, sino de preparar el terreno. A veces la mejor jugada es la que aún no se ejecuta
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la sensibilidad que te caracteriza encuentra hoy un terreno fértil. El Agua Yin amplifica tu intuición y te permite comprender situaciones con mayor profundidad. Una charla tranquila podría ayudarte a ver algo desde otra perspectiva. No es un día para la prisa, sino para la conexión emocional. Si escuchas con atención, podrías descubrir algo importante
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): después de la intensidad del día anterior, hoy la energía cambia el ritmo. La Serpiente te propone observar antes de actuar, y el Agua Yin te da herramientas para hacerlo con inteligencia. Quizás una situación que parecía clara muestre nuevos matices. No te apresures a decidir. Cuando integras intuición con estrategia, tus resultados mejoran notablemente
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): cuando el día responde a tu propio signo, todo se vuelve más nítido… o al menos así se siente. El Agua Yin potencia tu percepción y te permite captar lo que otros pasan por alto. Hoy podrías tener una especie de “lectura interna” muy precisa sobre una situación. Confía en eso, pero no sientas la necesidad de explicarlo todo. A veces saber es suficiente
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día puede parecerte lenta o incluso un poco densa. Sin embargo, el Agua Yin tiene algo que ofrecerte: claridad emocional. Quizás descubras el motivo real detrás de una reacción o una decisión reciente. No es momento de correr, sino de comprender. Cuando te detienes a observar, también avanzas, aunque de otra manera
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): hay una profundidad especial en el ambiente que puede conectar con tu mundo interior. El Agua Yin favorece la introspección y las ideas que nacen desde la sensibilidad. Tal vez sientas ganas de escribir, crear o simplemente pensar en silencio. No ignores esa necesidad. En esos momentos, suelen aparecer respuestas importantes
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): tu mente rápida puede encontrar hoy un desafío interesante: aprender a esperar. La Serpiente juega a otro ritmo, más estratégico, y el Agua Yin te invita a adaptarte. Puede que descubras que no todo se resuelve con ingenio inmediato. A veces, observar sin intervenir es la mejor jugada. Esa pausa puede darte ventaja
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día favorece análisis detallado y conversaciones profundas. El Agua Yin te permite ver con claridad aspectos que antes parecían confusos. Es un buen momento para ordenar ideas o tomar decisiones con mayor seguridad. Conviene evitar juicios apresurados. Cuando te das tiempo para entender, tus conclusiones son mucho más acertadas
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): puede que hoy percibas algo distinto en el ambiente, como si ciertas cosas no se dijeran del todo. El Agua Yin activa tu intuición, pero también puede generar dudas si no se canaliza bien. Antes de reaccionar, conviene observar con calma. No todo es lo que parece a primera vista. La paciencia será tu mejor aliada
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la incompatibilidad con la energía del día puede hacer que algunas emociones se sientan más intensas. El Agua Yin amplifica lo interno, y eso puede generar cierta confusión si no se maneja con cuidado. No es un buen momento para tomar decisiones importantes. Conviene rodearse de tranquilidad y evitar conflictos. Mañana será otro escenario