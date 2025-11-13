Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cabra y Tigre

Animales incompatibles: Serpiente y Mono

Actividades recomendadas: compartir ideas, disfrutar de lo sencillo, iniciar conversaciones sinceras y practicar gratitud

Actividades a evitar: apresurar decisiones, confiar ciegamente o dispersarse en muchas tareas a la vez

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Fuego Yin

En el horóscopo chino, el día del Cerdo de Fuego Yin mezcla la calidez emocional con la búsqueda de armonía interior. La energía del Fuego despierta entusiasmo y sensibilidad, mientras el Yin suaviza las reacciones, dando lugar a una expresión más afectuosa y empática. Es una jornada ideal para conectar con otros desde la sinceridad, resolver diferencias y crear vínculos duraderos. Sin embargo, la tendencia a la idealización o al exceso de confianza podría generar confusiones si no se mantiene el discernimiento. La mejor manera de fluir con esta vibración es actuar con ternura y mantener los pies en la tierra.

horoscopo chino predicciones signos dia cerdo de fuego yin 1 En el horóscopo chino, el día del Cerdo de Fuego Yin mezcla la calidez emocional con la búsqueda de armonía interior.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 14 de noviembre, día del Cerdo de Fuego Yin