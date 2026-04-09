El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 10 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 10 de abril, día del Tigre de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo y Perro
- Animales incompatibles: Mono y Serpiente
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones valientes, actividad física, liderar iniciativas, asumir desafíos
- Actividades a evitar: indecisión, pasividad, conflictos innecesarios, actuar sin estrategia, dispersarse
Horóscopo chino: la energía del Tigre de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Tigre de Madera Yang impulsa el movimiento, la expansión y la valentía, generando una jornada cargada de dinamismo y determinación. Esta vibración favorece la acción directa, la iniciativa y el deseo de avanzar sin temor hacia nuevos objetivos. La Madera Yang potencia el crecimiento, la creatividad y la visión a futuro, permitiendo abrir caminos con entusiasmo. Es un día ideal para comenzar proyectos, tomar decisiones importantes y liderar con confianza. Sin embargo, será fundamental evitar la impulsividad excesiva y los enfrentamientos innecesarios.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 10 de abril, día del Tigre de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada activa que le exige adaptarse al ritmo acelerado del día. La energía del Tigre de Madera Yang le impulsa a tomar decisiones rápidas. Puede avanzar si confía en su intuición. Es un buen momento para iniciar proyectos personales. Evitar la duda le permitirá aprovechar las oportunidades
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día le resulta intensa, invitándolo a salir de su zona de confort. El Tigre de Madera Yang le propone actuar con mayor rapidez. Puede sentirse desafiado si intenta mantener su ritmo habitual. Será importante adaptarse a los cambios. Mantener la flexibilidad será clave
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al ser su día, la energía se potencia, brindándole fuerza y determinación. La Madera Yang refuerza su capacidad de liderazgo. Puede avanzar con claridad en sus objetivos. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes. Evitar la impulsividad le permitirá sostener el éxito
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del día le impulsa a salir de la rutina y asumir nuevos desafíos. El Tigre de Madera Yang le invita a actuar con valentía. Puede encontrar oportunidades si se anima a avanzar. Es un buen momento para innovar. Mantener la confianza será fundamental
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día le favorece, potenciando su iniciativa y creatividad. El Tigre de Madera Yang le brinda impulso para avanzar. Puede concretar ideas importantes si actúa con decisión. Es un buen momento para liderar proyectos. Evitar la impaciencia le ayudará a sostener resultados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la incompatibilidad con el Tigre puede generar tensiones o sensación de desorden. La energía de Madera Yang le exige adaptarse a un ritmo más dinámico. Puede sentirse incómoda si no logra controlar las situaciones. Será importante mantener la calma. Evitar conflictos innecesarios será clave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la afinidad con el Tigre potencia su energía y entusiasmo. La Madera Yang le impulsa a avanzar con fuerza. Puede lograr grandes avances si actúa con determinación. Es un momento ideal para iniciar proyectos. Mantener el enfoque será fundamental
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día le invita a salir de la comodidad y asumir desafíos. El Tigre de Madera Yang le propone actuar con mayor decisión. Puede avanzar si logra confiar en sí misma. Es un buen momento para innovar. Evitar la indecisión le permitirá crecer
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la incompatibilidad con el Tigre puede generar tensiones o imprevistos. La energía de Madera Yang le exige adaptarse rápidamente. Puede sentirse desafiado si intenta controlar todo. Será importante mantener la flexibilidad. Evitar enfrentamientos será clave para transitar el día
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día le impulsa a actuar con mayor decisión y rapidez. El Tigre de Madera Yang le propone salir de la rutina. Puede encontrar oportunidades si se anima a innovar. Es un buen momento para tomar iniciativas. Mantener la organización será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la afinidad con el Tigre le brinda confianza y determinación. La Madera Yang potencia su capacidad de acción. Puede avanzar con claridad en sus objetivos. Es un momento ideal para liderar. Mantener la constancia le permitirá consolidar logros
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día le invita a actuar con mayor decisión y valentía. El Tigre de Madera Yang le impulsa a avanzar. Puede encontrar oportunidades si se anima a salir de la rutina. Es un buen momento para iniciar proyectos. Evitar la pasividad será fundamental