Signo regente del día: Tigre

Tigre Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo y Perro

Caballo y Perro Animales incompatibles: Mono y Serpiente

Mono y Serpiente Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones valientes, actividad física, liderar iniciativas, asumir desafíos

iniciar proyectos, tomar decisiones valientes, actividad física, liderar iniciativas, asumir desafíos Actividades a evitar: indecisión, pasividad, conflictos innecesarios, actuar sin estrategia, dispersarse

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Tigre de Madera Yang impulsa el movimiento, la expansión y la valentía, generando una jornada cargada de dinamismo y determinación. Esta vibración favorece la acción directa, la iniciativa y el deseo de avanzar sin temor hacia nuevos objetivos. La Madera Yang potencia el crecimiento, la creatividad y la visión a futuro, permitiendo abrir caminos con entusiasmo. Es un día ideal para comenzar proyectos, tomar decisiones importantes y liderar con confianza. Sin embargo, será fundamental evitar la impulsividad excesiva y los enfrentamientos innecesarios.

horoscopo chino predicciones signos dia tigre de madera yang 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 10 de abril, día del Tigre de Madera Yang.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 10 de abril, día del Tigre de Madera Yang