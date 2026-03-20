Signo regente: Caballo

Caballo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra

Tigre, Perro, Cabra Animales incompatibles: Rata

Rata Actividades recomendadas: iniciar proyectos personales, realizar actividades al aire libre, tomar decisiones con confianza, viajar o explorar nuevas ideas, activar el cuerpo y la mente

iniciar proyectos personales, realizar actividades al aire libre, tomar decisiones con confianza, viajar o explorar nuevas ideas, activar el cuerpo y la mente Actividades a evitar: actuar sin planificación, dispersarse en demasiadas tareas, tomar decisiones impulsivas en temas económicos, ignorar señales de agotamiento

Horóscopo chino: la energía del Caballo de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Caballo de Madera Yang cambia completamente el pulso energético respecto a la jornada anterior. Aquí ya no se trata de observar en silencio, sino de moverse, avanzar y tomar impulso. El Caballo es sinónimo de libertad, dinamismo y deseo de expansión, mientras que la Madera Yang aporta crecimiento, iniciativa y una energía vital que empuja hacia nuevos comienzos. Es uno de esos días en los que quedarse quieto cuesta más de lo habitual. Las ideas fluyen, el cuerpo pide acción y el entorno parece abrir caminos para quien se anime a dar el primer paso. Eso sí, no todo impulso es acertado: la clave estará en elegir bien hacia dónde dirigir esa energía. Cuando el entusiasmo se combina con dirección, el día puede volverse realmente productivo.

horoscopo chino predicciones signos dia caballo de madera yang 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 21 de marzo, día del Caballo de Madera Yang.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 21 de marzo, día del Caballo de Madera Yang