El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 14 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 14 de marzo, día del Cerdo de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Cerdo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: fortalecer vínculos afectivos, compartir con amigos o familia, realizar actividades creativas, reflexionar sobre metas personales, practicar generosidad
- Actividades a evitar: confiar excesivamente en promesas poco claras, gastar dinero impulsivamente, evadir responsabilidades importantes, dejarse llevar por emociones intensas
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Fuego Yin combina una energía emocional intensa con un fuerte deseo de conexión humana. El Cerdo representa generosidad, sensibilidad y búsqueda de bienestar, mientras que el Fuego Yin aporta pasión, inspiración y una forma más íntima de expresar emociones. Esta combinación favorece los encuentros afectivos, las conversaciones sinceras y los momentos dedicados a disfrutar de la compañía de otros. También puede ser una jornada inspiradora para desarrollar ideas creativas o actividades artísticas. Sin embargo, la intensidad emocional podría llevar a tomar decisiones apresuradas si no se mantiene cierta prudencia. La clave del día será actuar desde el corazón sin perder claridad.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 14 de marzo, día del Cerdo de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día invita a dedicar tiempo a relaciones cercanas y conversaciones sinceras. El Fuego Yin impulsa sensibilidad para comprender emociones ajenas. Es una jornada favorable para fortalecer amistades o vínculos familiares. Conviene evitar preocupaciones por asuntos menores. La armonía puede crecer con pequeños gestos
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la vibración del día invita a relajarse un poco más de lo habitual. El Fuego Yin favorece momentos de descanso o actividades tranquilas. Es un buen momento para compartir tiempo con personas cercanas. Conviene evitar preocuparse en exceso por responsabilidades futuras. La jornada puede resultar reconfortante
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día impulsa entusiasmo por encuentros sociales o actividades recreativas. El Fuego Yin favorece conversaciones espontáneas y momentos de alegría. Es una jornada adecuada para compartir ideas o experiencias. Conviene evitar reaccionar con impulsividad frente a desacuerdos. La diversión puede marcar el ritmo del día
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la compatibilidad con la energía del día favorece armonía emocional y bienestar personal. El Fuego Yin impulsa sensibilidad artística y creatividad. Es un buen momento para disfrutar de actividades culturales o momentos tranquilos. Conviene escuchar la intuición frente a decisiones personales. La jornada puede resultar inspiradora
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día invita a equilibrar ambición con momentos de disfrute personal. El Fuego Yin favorece conversaciones cercanas que fortalecen relaciones. Es una jornada adecuada para compartir ideas con personas de confianza. Conviene evitar decisiones importantes tomadas desde la emoción. La calma permitirá ver las cosas con claridad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la incompatibilidad con la energía del día puede generar cierta incomodidad emocional. El Fuego Yin intensifica situaciones afectivas o conversaciones sensibles. Conviene evitar discusiones o malentendidos innecesarios. Es mejor mantener discreción y paciencia. La prudencia ayudará a mantener equilibrio
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día impulsa entusiasmo por encuentros sociales o actividades recreativas. El Fuego Yin favorece momentos de diversión y conexión con otras personas. Es una jornada adecuada para disfrutar de experiencias nuevas. Conviene evitar comprometerse en demasiados planes. El equilibrio permitirá aprovechar mejor el día
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la compatibilidad con el día favorece bienestar emocional y creatividad. El Fuego Yin impulsa inspiración para proyectos artísticos o personales. Es un buen momento para compartir emociones con personas cercanas. Conviene evitar preocupaciones innecesarias. La jornada puede resultar especialmente armoniosa
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día invita a disfrutar del momento sin preocuparse demasiado por el futuro. El Fuego Yin favorece encuentros sociales y conversaciones interesantes. Es una jornada adecuada para explorar ideas creativas. Conviene evitar promesas difíciles de cumplir. La espontaneidad puede traer experiencias agradables
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la vibración del día invita a equilibrar disciplina con momentos de descanso. El Fuego Yin favorece conversaciones cercanas que fortalecen relaciones. Es un buen momento para compartir ideas o proyectos con personas de confianza. Conviene evitar críticas innecesarias. La comprensión generará armonía
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día impulsa generosidad y deseo de apoyar a otras personas. El Fuego Yin favorece gestos de amistad o solidaridad. Es una jornada adecuada para fortalecer vínculos importantes. Conviene evitar cargar con problemas ajenos en exceso. La empatía será muy valorada
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día potencia sensibilidad, entusiasmo y deseo de disfrutar del presente. El Fuego Yin impulsa momentos de inspiración y conexión emocional. Es un buen momento para compartir con amigos o familiares. Conviene evitar decisiones impulsivas en asuntos financieros. La jornada puede resultar especialmente agradable