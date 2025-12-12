HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 13 de diciembre, día del Dragón de Fuego Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo

Animales incompatibles: Perro

Actividades recomendadas: competencia sana, toma de decisiones audaces, liderazgo directo, movimientos estratégicos de expansión

Actividades a evitar: confrontaciones innecesarias, exigencias excesivas, sobrecarga emocional por impulsividad

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Fuego Yang

En el horóscopo chino, la energía del Dragón de Fuego Yang enciende la determinación, el carisma y la valentía para avanzar en asuntos que requieren fuerza interior y una visión amplia. El Fuego impulsa la acción decidida y la creatividad intensa, mientras que la polaridad Yang estimula la iniciativa y la capacidad de liderar sin dudar. Es un día ideal para reivindicar espacios propios, defender ideas nuevas y hacer movimientos que destaquen la identidad personal. La energía social se muestra vibrante, expansiva y poco tolerante a la inactividad. Conviene equilibrar entusiasmo con prudencia para no desgastar vínculos ni generar tensiones innecesarias.

