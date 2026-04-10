El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 11 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 11 de abril, día del Conejo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra y Cerdo
- Animales incompatibles: Gallo y Rata
- Actividades recomendadas: armonizar relaciones, actividades artísticas, acuerdos, descanso consciente, planificación suave
- Actividades a evitar: confrontaciones, decisiones bruscas, imponer ideas, actuar con prisa, ambientes tensos
Horóscopo chino: la energía del Conejo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Madera Yin se manifiesta sutil, armoniosa y orientada al equilibrio emocional, invitando a transitar el día con sensibilidad y diplomacia. Esta vibración favorece la conexión con los demás, la creatividad y la búsqueda de paz interior. La Madera Yin impulsa el crecimiento desde lo interno, estimulando ideas que florecen con calma y paciencia. Es una jornada ideal para fortalecer vínculos, negociar con suavidad y dedicar tiempo a actividades que nutran el espíritu. Evitar la confrontación directa será clave para mantener la armonía que propone el día.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 11 de abril, día del Conejo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): puede sentir cierta incomodidad ante la energía sensible del día, que le exige adaptarse a un ritmo más emocional. El Conejo de Madera Yin le invita a ser más empática. Puede encontrar claridad si escucha con atención. Es un buen momento para fortalecer relaciones. Evitar la frialdad le ayudará a conectar mejor
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día le invita a suavizar su postura y abrirse a lo emocional. El Conejo de Madera Yin le propone actuar con delicadeza. Puede encontrar soluciones si se muestra flexible. Es un buen momento para mejorar vínculos. Mantener la calma será clave
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día le invita a moderar su intensidad y actuar con mayor sensibilidad. El Conejo de Madera Yin le propone un enfoque más sutil. Puede encontrar equilibrio si reduce el ritmo. Es un buen momento para reflexionar. Evitar la impulsividad será fundamental
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): al ser su día, la energía se potencia, brindándole armonía y claridad emocional. La Madera Yin refuerza su sensibilidad y creatividad. Puede avanzar en proyectos personales con fluidez. Es un momento ideal para conectar con otros. Mantener la serenidad potenciará sus logros
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día le invita a bajar la intensidad y observar con más calma. El Conejo de Madera Yin le propone actuar con diplomacia. Puede encontrar soluciones si evita la confrontación. Es un buen momento para reorganizar ideas. Mantener la paciencia será clave
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día le favorece, brindándole claridad emocional y enfoque interno. El Conejo de Madera Yin potencia su intuición. Puede avanzar en decisiones importantes con calma. Es un buen momento para planificar. Mantener la serenidad le permitirá avanzar
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día le invita a bajar el ritmo y actuar con más sensibilidad. El Conejo de Madera Yin le propone un enfoque más tranquilo. Puede sentirse inquieto si intenta acelerar procesos. Será importante adaptarse. Evitar la impulsividad le ayudará a mantener el equilibrio
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la afinidad con el Conejo le brinda armonía y bienestar emocional. La Madera Yin potencia su creatividad. Puede avanzar con fluidez en proyectos personales. Es un momento ideal para conectar con otros. Mantener la calma potenciará sus logros
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día le invita a actuar con mayor sensibilidad y menos impulsividad. El Conejo de Madera Yin le propone un enfoque más introspectivo. Puede encontrar claridad si se detiene a observar. Es un buen momento para reorganizar ideas. Evitar la dispersión será clave
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la incompatibilidad con el Conejo puede generar tensiones o incomodidad emocional. La energía de Madera Yin le exige adaptarse a un entorno más sensible. Puede sentirse desafiado si intenta imponer su visión. Será importante mantener la calma. Evitar conflictos será fundamental
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día le favorece, brindándole tranquilidad y claridad emocional. El Conejo de Madera Yin potencia su capacidad de empatía. Puede fortalecer vínculos importantes. Es un buen momento para colaborar. Mantener la armonía será clave
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la afinidad con el Conejo le brinda bienestar y equilibrio emocional. La Madera Yin potencia su sensibilidad. Puede avanzar con fluidez en proyectos personales. Es un momento ideal para conectar con otros. Mantener la serenidad le permitirá crecer