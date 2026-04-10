Signo regente del día: Conejo

Conejo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Cabra y Cerdo

Cabra y Cerdo Animales incompatibles: Gallo y Rata

Gallo y Rata Actividades recomendadas: armonizar relaciones, actividades artísticas, acuerdos, descanso consciente, planificación suave

armonizar relaciones, actividades artísticas, acuerdos, descanso consciente, planificación suave Actividades a evitar: confrontaciones, decisiones bruscas, imponer ideas, actuar con prisa, ambientes tensos

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Conejo de Madera Yin se manifiesta sutil, armoniosa y orientada al equilibrio emocional, invitando a transitar el día con sensibilidad y diplomacia. Esta vibración favorece la conexión con los demás, la creatividad y la búsqueda de paz interior. La Madera Yin impulsa el crecimiento desde lo interno, estimulando ideas que florecen con calma y paciencia. Es una jornada ideal para fortalecer vínculos, negociar con suavidad y dedicar tiempo a actividades que nutran el espíritu. Evitar la confrontación directa será clave para mantener la armonía que propone el día.

horoscopo chino predicciones signos dia conejo de madera yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 11 de abril, día del Conejo de Madera Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 11 de abril, día del Conejo de Madera Yin