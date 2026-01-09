HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 10 de enero, día del Mono de Madera Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente

Animales incompatibles: Tigre

Actividades recomendadas: iniciar ideas nuevas, negociar con creatividad, resolver imprevistos, activar proyectos que requieren ingenio

Actividades a evitar: dispersarse en exceso, subestimar detalles, prometer más de lo posible, confrontaciones por orgullo

Horóscopo chino: la energía del Mono de Madera Yang

En el horóscopo chino, la energía del Mono de Madera Yang impulsa movimiento mental, ingenio y capacidad para encontrar soluciones rápidas. La Madera estimula el crecimiento, la iniciativa y la curiosidad, mientras la polaridad Yang favorece acciones visibles y decisiones ágiles. Es una jornada ideal para innovar, adaptarse y aprovechar oportunidades que aparecen de forma inesperada. El riesgo está en la dispersión o en actuar sin medir consecuencias. Canalizar la energía con enfoque permite avances inteligentes y efectivos.

