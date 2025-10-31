HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 1 de noviembre, día del Perro de Madera Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Conejo y Caballo

Animales incompatibles: Dragón y Gallo

Actividades recomendadas: realizar acuerdos justos, fortalecer lazos de confianza, iniciar proyectos colectivos, actuar con propósito.

Actividades a evitar: criticar impulsivamente, tomar decisiones desde la rigidez, desconfiar sin motivo

Horóscopo chino: la energía del Perro de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang irradia una energía leal, firme y constructiva que invita a actuar con ética y a consolidar lo que se viene trabajando desde hace tiempo. Su influencia promueve la cooperación, el diálogo honesto y la búsqueda de soluciones prácticas con visión de futuro. La Madera otorga impulso creativo y optimismo, mientras que la polaridad Yang aporta claridad mental y energía para avanzar. Es un día ideal para planificar estrategias, cerrar acuerdos o asumir compromisos con serenidad y convicción. La clave estará en evitar juicios apresurados y mantener una actitud abierta ante la diversidad de opiniones.

