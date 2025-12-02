HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 3 de diciembre, día del Caballo de Fuego Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra

Animales incompatibles: Rata

Actividades recomendadas: avances laborales, decisiones dinámicas, negociaciones ágiles, actividades físicas moderadas

Actividades a evitar: estancamiento, tareas excesivamente rutinarias, posponer responsabilidades, discusiones impulsivas

Horóscopo chino: la energía del Caballo de Fuego Yang

En el horóscopo chino, la energía del Caballo de Madera Yang vibra con iniciativa, expansión y claridad mental. La Madera aporta creatividad y flexibilidad, mientras que la polaridad Yang impulsa a actuar con determinación y enfoque directo. Es un día favorable para resolver trámites pendientes, asumir responsabilidades con agilidad y mover proyectos estancados. Las relaciones se benefician de una actitud abierta, sincera y proactiva, evitando rodeos innecesarios. También es un buen momento para fortalecer hábitos saludables y ajustar prioridades con una visión fresca.

