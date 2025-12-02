El horóscopo chino revela para este martes 2 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 2 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): comienzas la mañana con un enfoque atento que te permite separar lo urgente de lo accesorio. La tarde propone un intercambio sincero que despeja dudas arrastradas de días previos. Con la noche llega un recogimiento reparador que ordena tu ánimo sin esfuerzo. Además, descubres que un gesto amable fortalece un vínculo que estaba algo tenso. Terminas el día con una visión más serena de tus próximos movimientos
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): durante la mañana aparecen ideas prácticas que ayudan a reajustar prioridades. En la tarde surge una conversación útil que te orienta hacia decisiones más equilibradas. La noche invita a repasar emociones que habías dejado sin atender. También notas que un detalle cotidiano adquiere un nuevo valor personal. Así cierras el martes con estabilidad interior reforzada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se inicia el día con una chispa mental que agiliza la resolución de temas pendientes. A mitad de la tarde se abre un diálogo que suaviza tensiones recientes. Hacia la noche aparece un momento de introspección que clarifica una inquietud profunda. Además, una observación externa te ayuda a ajustar tu perspectiva. Con ello terminas el día con mayor firmeza emocional
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana trae una calma activa que impulsa a revisar detalles importantes. En la tarde podría aparecer un intercambio que renueva tu confianza en un proyecto personal. La noche te conecta con un silencio reparador que alinea tus emociones. También surge un interés renovado por reorganizar tu entorno inmediato. Finalizas el martes con un equilibrio suave y consciente
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): empiezas el día con un orden interno que facilita abordar conversaciones relevantes. La tarde te muestra un punto de apertura que resuelve un malentendido. En la noche se despierta una claridad intuitiva que ilumina tus prioridades. También se fortalece un impulso para cerrar ciclos menores. Terminas el día con una sensación firme de avance emocional
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): amaneces con una sensibilidad perceptiva que te permite notar matices en el ambiente. La tarde invita a revisar acuerdos que requieren matices nuevos. Hacia la noche aparece una calma profunda que aclara un sentimiento que venías postergando. También descubres un pensamiento inspirador que te impulsa a retomar un plan olvidado. Culminas la jornada sintiendo un orden emocional renovado
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana se abre con una energía práctica que facilita avanzar en asuntos pendientes. En la tarde surge un intercambio que mejora la comunicación con alguien cercano. La noche brinda una perspectiva amplia que disuelve tensiones mentales. También emerge un deseo de ajustar rutinas para ganar claridad. Finalizas el martes con una sensación de armonía interna
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): empieza el día con un ritmo equilibrado que te permite actuar sin interrupciones emocionales. Durante la tarde aparece un comentario que ilumina un tema que dabas por terminado. La noche se convierte en un espacio de orden espiritual que te reconecta contigo mismo. Además, un impulso creativo refuerza tu inspiración. Cierras el martes con una serenidad amplia y estable
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana despierta un interés renovado por reorganizar ideas dispersas. En la tarde aparece un nuevo ángulo sobre un asunto emocional que creías cerrado. La noche trae un alivio inesperado que suaviza tensiones acumuladas. También se presenta un gesto cercano que fortalece tu ánimo. Terminas el día con una mirada más brillante sobre tus próximos pasos
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): inicias el día con una lucidez concreta que te ayuda a priorizar mejor. En la tarde surge un intercambio directo que limpia el ambiente emocional. La noche ofrece una pausa reflexiva que ordena tus pensamientos. También notas que una sensación de alivio se instala sin esfuerzo. Con ello cierras el martes con una claridad firme
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): durante la mañana aparece una disposición responsable que mejora tu enfoque. La tarde trae una oportunidad para expresar algo que habías callado. En la noche predomina un silencio revelador que acomoda tus emociones. También surge una intuición útil que te ayuda a resolver un pequeño dilema. Finalizas el día con una sensación de estabilidad redondeada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se inicia la mañana con una energía suave que te permite fluir con facilidad. En la tarde una conversación amena ilumina un aspecto que necesitaba ser entendido mejor. La noche ofrece una sensación de descanso emocional que fortalece tu ánimo. También aparece un detalle inspirador que impulsa una idea nueva. Así concluyes el martes con un equilibrio pleno